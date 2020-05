Antonio Ledezma: La catástrofe con Maduro no tiene solución #28May

A través de su cuenta en Twitter, Antonio Ledezma, el exalcalde metropolitano de Caracas, aseguró una vez más que el régimen de Nicolás Maduro depende la represión para mantenerse en el poder.

Ledezma puntualizó que la catástrofe con Maduro no tiene solución.

“Maduro depende de la represión. La Constituyente es irrita. Las elecciones del 2018 fueron fraudulentas. No tiene legitimidad y mucho menos ese TSJ con magistrados ilegítimos. El que no es narco es terrorista. La catástrofe con Maduro no tiene solución. ¿Y tú dudas que no caerá?”, escribió Ledezma.