Convite: El 80% de adultos mayores en Lara no reciben agua por tubería #29May

A propósito de conmemorarse este viernes el día del adulto mayor en Venezuela, José Ramón Quero, coordinador de la Asociación Civil Convite, en Barquisimeto reveló en un contacto telefónico a Elimpulso.com que al menos el 80% de los abuelos en el estado Lara no reciben agua por tubería.

Quero puntualizó que desde que comenzó el confinamiento, medida de prevención contra la COVID-19, se ha deteriorado la salud física y mental de los adultos mayores en la región.

“Según nuestro último estudio, el 80% de los abuelos en Lara no recibe agua por tubería y el 23% vive solo. Entonces, cómo un abuelo puede cargar un tobo de agua si no cuenta con la ayuda de otra persona. También muchos aseguran que han visto deteriorar, no solo su salud física sino también su salud mental por los constantes y alargados apagones, que en muchas ocasiones, viene acompañado con alta temperatura“, manifestó.

También indicó que la ausencia de gas domestico obliga a los ancianos a cocinar con leña aumentando la posibilidad de sufrir enfermedades respiratorias.

Con respecto a la pandemia del coronavirus, el representante de Convite aseguró para esta casa editorial que en 9 ancianatos de la entidad no se han aplicado los test rápido para la detención del virus.

“Durante la cuarentena hemos tenido la oportunidad visitar 9 ancianatos en el estado Lara y hemos constatado la precariedad en la que viven los adultos mayores. Hasta el 15 de mayo ningunas de estas residencias habían recibido los test rápido para la detención del coronavirus. También en estos establecimientos la alimentación no es la adecuada, incluso, se saltan las comidas por la escasez de alimentos”, reveló.

2 $ en pensión

El coordinador Convite señaló que la pensión de un adulto mayor en el país se ubica en 2 dólares mensuales, dinero que solo les alcanza para comprar un harina de maíz precocida.

“El dinero que cobran los pensionados se ubica en 2 dólares mensuales que solo les alcanza para comprar una harina de maíz precocida. Además, según nuestros estudios, la mayor parte de los adultos mayores, por lo menos en Lara, padecen de Hipertensión y Diabetes por supuesto que ese dinero no da para cubrir ningún tratamiento médico”, señaló.

Quero informó que, según la data que manejan, hasta la fecha, desde que comenzó el confinamiento en la entidad, al menos 11 adultos mayores han fallecido en la región.