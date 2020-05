Socías López: La reducción del encaje legal en 64% es el primer paso para reactivar la economía

La reducción del encaje legal en 64% es el primer paso que debería dar el Ejecutivo, de cara al levantamiento progresivo de la cuarentena social y al inicio de actividades, con miras a la reactivación de los sectores productivos del país, asegura el analista económico y político, Tomás Socias López

Estima el analista que “cuando estabilicemos la economía, a través del encaje legal, la activación del empleo y la producción nacional, se mantendrá estable el tipo de cambio. La realidad es que tenemos una economía débil que se multiplica según se mueve el dólar”, explicó.

Insistió en que es importante la participación del sector privado en la reactivación económica de Venezuela. “Por favor Presidente, llame a los presidentes de empresas, si no quiere dialogar con los gremios, llame entonces a los 50 presidentes de las empresas más importantes del país y que se haga una reunión en Miraflores”, propone el analista.

Socias López indicó que, de la reunión con los verdaderos empresarios, el Ejecutivo podría lograr apoyo para el suministro de las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento (Clap); además de una posible multiplicación de empleos; ofrecimiento de coberturas en los lugares más apartados; todo con la ayuda de los dirigentes gremiales y presidentes de empresas.

Socías López se preguntó por qué no comenzamos haces unos 10 días con la reapertura económica, sin peligros de la pandemia. Reveló que existen pequeños establecimientos quebrados, porque no hay la apertura de negocios que no son de comidas.

Reiteró que los primeros negocios que se deben abrir son los centros comerciales, de forma organizada, “allí están todas las tiendas, los centros de reparación y compra de telecomunicaciones, se requiere activar las ferreterías, en el hogar es necesario cubrir reparaciones”, argumentó.

Gasolina

Advierte que no importa el origen de la gasolina, en estos momentos de total desabastecimiento, lo significativo es que, llegue sin importar su origen y que la gente pueda llenar los tanques de sus vehículos.

“No entiendo porque la gente critica que venga gasolina de Irán, de EE.UU o de México, lo importante es que llegue el combustible de cualquier país, mientras pasan los tres meses, que nos permitan determinar si se pueden reactivar las refinerías con una tecnología occidental. Ojalá que puedan lograr activar las refinerías y así poder regularizar el suministro de gasolinas a todos los venezolanos”, aseguró.

Afirma que el Ejecutivo debe estar consciente que la reactivación del proceso económico, solo se podrá dar con la participación del sector privado. “El sector privado, los dirigentes de los gremios, los presidentes de Fedecámaras, Conindustria y Consecomercio, los presidentes de empresas, lo que quieren es el bien del país y que se tomen decisiones correctas, el gobierno no puede continuar considerando a los empresarios, como enemigos, por el contrario son parte de la solución de la crisis”, afirma el analista en un mensaje de cierre para el presidente Maduro, en entrevista televisiva.