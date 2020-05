VIDEO Transportistas extraurbanos de Lara piden moderar medidas para retomar labores #29May

El transportista larense Omar Díaz, dice que tanto él como todo el gremio de transporte del terminal de pasajeros de Barquisimeto, están a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días y de lo que anuncie Nicolás Maduro sobre la flexibilización de las medidas para el sector.

Desde que se dio inicio a la cuarentena social como medida para evitar la propagación de la COVID-19, todos los estados del país cerraron sus peajes y desde entonces solo permiten el paso -con salvoconducto- de algunos sectores laborales donde no está incluido el transporte extraurbano.

El terminal de pasajeros en Barquisimeto se mantuvo en función hasta el 17 de marzo; a todo el gremio se le prohibió hacer viajes fuera de Lara u otros municipios en la entidad.

El transportista Omar Díaz, quien habló a las cámaras de Elimpulso.com, manifestó que tras el decreto de confinamiento y la imposibilidad de trabajar, estos tuvieron que buscar otras alternativas para poder obtener ingresos y llevar el alimento a sus hogares. No obstante, todas las unidades que laboran en el terminal de pasajeros y permanecen suspendidas, tienen vetado el llenado de gasoil.

“Desde que inició la pandemia no hemos podido trabajar. El transporte del terminal de pasajeros está totalmente paralizado”, dijo Díaz; seguidamente manifestó que en las estaciones de servicio “no los surten de gasoil, puesto que los únicos que están autorizados para prestar servicio son los urbanos. Nosotros somos extraurbanos y no nos permiten surtirnos”.

Confesó que debido a esto le ha tocado comprar “pipas” de este hidrocarburo en el mercado negro, el cual tiene precios que van desde los $30 a $40.

“En vista de la necesidad, que uno tiene hijos que mantener, algunas veces uno acude a este tipo de compras”, expresó.

Recalcó Díaz que con lo único que cuenta para generar ingresos es su autobús, por lo que ha tenido que realizar recorridos o traslados a diferentes empresas o comunidades. “Hago fletes por mi cuenta, transporte de personal, lo que me salga”, contó. Asimismo expuso que también cumple con las medidas sanitarias exigidas.

Por último, dijo que tanto él como todo el gremio de transporte del terminal de pasajeros, estána la espera de lo que pueda pasar en los próximos días y de lo que anuncie Nicolás Maduro sobre la flexibilización para el sector transporte.