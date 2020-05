Siete días sin luz tiene comunidad de Quíbor por falta de transformadores en Corpoelec

La crisis de la energía eléctrica en el país no es solo por los apagones o lo prolongado que puedan ser estos, también está la escasez de repuestos para responder a cualquier emergencia que se presente en alguna comunidad.

Tal es el caso de la urbanización Don Flore en Quíbor, municipio Jiménez que cumplen este sábado 7 días sin el servicio eléctrico por la explosión de un transformador y la falta de respuesta por parte de Corpoelec, mantiene al menos a 200 familias a oscuras, sin poder cocinar y bajo la desidia total.

Un aproximado de 80 casas de la Av. Principal y los accesos 9 y 10 de ese sector se quedaron sin luz el 23 de mayo de que uno de los transformadores que provee de electricidad a parte de la zona explotó y hasta los momentos no ha podido ser reparado por la estatal eléctrica. Las razones que Corpoelec han dado a los vecinos de la urbanización Don Flore es que no hay equipos para reemplazar el que ya está.

En la comunidad hay niños ancianos y pacientes con enfermedades crónicas que están siendo afectados por la situación. Vecinos de la comunidad han pasado oficios a la Alcaldía del municipio Jiménez y a la empresa Corpoelec y no han recibido respuesta al respecto.

Svetlana Sawoloka es vecina de la zona y comentó a Elimpulso.com que está atada de manos con su trabajo. Es fotógrafa y diseñadora. Sin luz es imposible que pueda llevar a cabo sus responsabilidades. “Hemos perdido comida, ahora debemos ir a casa de algunos vecinos cercanos que sí tienen luz, a cocinar lo que compramos a diario. Tengo amistades en el centro de Quíbor y me contaron que les pasó lo mismo y después de 4 meses sin respuesta de Corpoelec ellos tuvieron que autogestionar. Que lo que pasa es no todo el mundo puede dar 30$ que es lo que están pidiendo. El transformador cuesta 1.500 dólares. Entonces no se que va a pasar de nosotros”, dijo Sawoloka.

La mayoría de los vecinos asegura que no van a pagar para que el transformador sea repuesto pues alegan que es parte de la gestión pública del Estado. Sin embargo, otros alegan que si ellos no se mueven por su cuenta pueden pasar meses sin luz en todo el sector.

Sawoloka comentó que los transformadores de la zona tienen más de 25 años y no han recibido mantenimiento. “Explota el tabaco, parecía fuegos artificiales y es porque ya los transformadores cumplieron su vida útil sin mantenimiento, pero hay que tener palanca para que le metan la mano al sector”, comentó esta vecina de la comunidad de Don Flore.

Los habitante de Don Flore denunciaron no poder cumplir el confinamiento para evitar contagios de la COVID-19 porque deben pasar el día de casa en casa con una extensión en la mano buscando donde cargar sus teléfonos o enchufar las cocinas eléctricas para poder preparar comida pues tienen meses sin recibir los cilindros de gas domésticos.

Por su parte Aurilluri González habitante de esta zona del municipio Jiménez indicó que como representante de la comunidad introdujo un informe ante la alcaldía y ante la empresa Corpoelec y no han recibido respuesta alguna. González indicó que cuando la estatal eléctrica fue al lugar a tratar de solucionar la situación indicaron que el transformador tenía una sobrecarga y debía ser reemplazado por uno de mayor capacidad. Sin embargo hasta los momentos nadie ha hecho nada por ellos.

González aseguró que la mayoría de las familias en Don Flore estaban utilizando cocinas eléctricas y fogón de leña ante la falta de gas domestico en toda la comunidad. A raíz de la avería de este transformador más de 200 familias han recurrido a vecinos para cocinar en sus casas y otros continúan cocinando con leña, situación que ha afectado la salud de niños ancianos en la zona por el humo que expide el fogón.

“Estamos todos apoyándonos y vemos que hacemos el día a día pero es muy difícil y engorroso todo lo que tenemos que vivir”, dijo González a Elimpulso.com