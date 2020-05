El Aissami ofreció detalles del plan de distribución de la gasolina #31May

El ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, Tareck El Aissami, anunció que desde este lunes 1 de junio, 1.368 estaciones de servicios contarán con dispositivo para pago y control de combustible subsidiado.

Informó que la gasolina subsidiada podrá pagarse con cualquier medio electrónico: tarjeta de débito, tarjeta de crédito, BioPago, efectivo y bonos del Sistema Patria.

“Cualquier persona puede tener acceso al sistema Patria e inscribirse para obtener beneficio de subsidio. También tenemos la base de datos del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).. ahí se registran debidamente todos los vehículos, el parque automotor de Venezuela, todos los vehículos… están dentro de la data del INTT” acotó.

“En todas las estaciones vamos a tener un dispositivo igual a este interconectado, cada estación le pedirá a la persona su número de cédula, inmediatamente me aparece esta pantalla (saldo patria y saldo regular) todo esto va a estar orientado por los trabajadores de la estación y todo el soporte técnico de la plataforma de PDVSA. Me pide número de litros a abastecer, yo confirmo la operación y modo de pago. La máquina me pide la huella, la coloco, realiza la verificación y luego se imprime el ticket de compra”, explicó El Aissami.

Afirmó que los días de abastecimiento de combustible según el último número de placa serán rotativos. “Lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, viernes 9 y 0, el sábado comenzamos de nuevo con las placas 1 y 2, domingo 3 y 4 y vamos rotando”.

Sobre el horario de funcionamiento de las gasolineras dijo que estará comprendido entre 6:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

Recordó que el número de litros que entrarán dentro del subsidio son 120 litros en el caso de los carros y 60 litros para las motos.

“Estaremos notificando el consumo que haga durante el mes, dentro del esquema de los 120 litros subsidiados. Usted va a seguir optando por abastecer pero el litro 121 en el caso de carro va a ser a precio no subsidiado”, puntualizó.

Por otra parte, acotó que han autorizado a empresarios privados para importar combustible. “200 estaciones van a vender el litro de gasolina en 50 centavos de dólar. Cualquier ciudadano puede ir a cualquier hora y abastecer la cantidad de litros que desee. No está sujeta a controles, solo tendría que pagar bajo otra modalidad, en Petros, bolívares o divisas convertibles, desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche”.

Es importante recordar que durante la noche del sábado, Nicolás Maduro fijó el precio de la gasolina en 5.000 bolívares, medida que ha sido criticada por distintos sectores sociales y políticos del país.

Lea también: Maduro anunció nuevos precios de la gasolina: El litro lo fijó en Bs. 5.000