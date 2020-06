AvanceIMP Usuarios denuncian retraso en el inicio de actividades bancarias en Barquisimeto

View this post on Instagram

#AvanceIMP Durante el inicio de las medidas de flexibilización de la cuarentena social, las instituciones bancarias no habían iniciado actividades pasadas las 10:00am de este lunes. . Usuarios de las entidades, así como trabajadores, indicaron que estaban a la espera del sistema, el cual depende de la señal de internet y telefonía. . Una vez que esté en funcionamiento dicho sistema, los usuarios podrán realizar requerimientos como desbloqueo de tarjetas, actualización de datos y claves y retiro de efectivo. . Según usuarios de la entidad bancaria consultada, este último tampoco estaba disponible en la oficina donde acudió el equipo de Elimpulso.com . Reporte: Katherine Nieto Cámara: Brian Vidal