AvanceIMP Así transcurre el primer día de la nueva modalidad de distribución de gasolina en Barquisimeto

#AvanceIMP Hoy se dio comienzo a las modalidades para el abastecimiento de combustible, pero los ciudadanos no tenían información de cuáles estaciones de servicio serían denominadas como premium. . En el caso de los habitantes del sector Barrio Nuevo, al oeste de la ciudad, pasaron dos días con sus noches, haciendo cola esperando que les surtieran gasolina en la estación de servicio Miranda II, pero esta mañana tuvieron la noticia que era una premium y que debían cancelar en dólares. . La comunidad enardeció a tal punto que tuvo que hacer acto de presencia la guardia nacional para poder contener la ira y controlar la situación. . A la hora de este avance se están abasteciendo los autos y motos que cancelan los $0,5 por litro con normalidad. . Reporte: Omar David Suárez . #Regionales #Gasolina #Distribución #Suministro #Petróleo #Dólar #Petro #Cuarentena #Auto #Carro #Moto #Taxi #InfografíaIMP #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #1Jun