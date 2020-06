AN: Plan de distribución y venta de la gasolina solo ocasiona distorsiones y desequilibrios económicos

Venezuela necesita con urgencia un gobierno de Emergencia Nacional, que saque al país de esta aguda crisis, que se agrava aún más con las medidas del régimen, como el plan de distribución y venta de gasolina, en sus dos modalidades subsidiada y en dólares, anunciado por el usurpador Nicolás Maduro.

Así lo señalaron de manera coincidente los diputados de la Asamblea Nacional, quienes consideran este plan como un total fracaso que solo ocasionan distorsiones y desequilibrios económicos, que favorecen la corrupción, el bachaquero y el contrabando de extracción.

Estas conclusiones se produjeron durante el debate sobre las situaciones irregulares producto del inconstitucional aumento de la gasolina y las nefastas consecuencias para los venezolanos, celebrado este martes 2 de junio en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, por vía digital.

El diputado por el estado Lara Alfonso Marquina, primero en intervenir, precisó que el usurpador de Miraflores el pasado sábado anunció un aumento en el precio de la gasolina subsidiado de 5 mil bolívares el litro, es decir un aumento de 500 mil por ciento y otro a medio dólar el litro, es decir alrededor de los 100 mil bolívares el litro que equivalen a 10 millones por ciento de aumento.

“Lo dice como si nada, como si no le importa que estamos en un país que tienen dos años de hiperinflación y que todos saben que en Venezuela absolutamente todo se mueve sobre ruedas, bien sea en camiones o gandolas ¿Qué será de aquellos que decían que el petróleo es de todos? La realidad es que solo ha servido para enriquecer a los enchufados”.

Agregó Marquina, que con este salario mínimo los trabajadores venezolanos no podrán comprar ni 80 litros al mes de gasolina. Sostuvo que este lunes cuando comenzó la distribución y venta del combustible se observó el desastre, no había mecanismos de cobro en ninguna de las bombas y mucho menos había los mecanismos biométricos, que no se sabe cómo van a funcionar porque en Venezuela no hay energía eléctrica, ni internet.

Pronostica que a la final todo el mundo va a pagar medio dólar por cada litro de gasolina porque el subsidio indirecto es para que sigan haciendo negocio los enchufados. “Eso no le va a llegar al pueblo venezolano. Ayer en Lara ya cerraban las estaciones de servicios sin importarles que la gente tenía más de 7 horas haciendo cola y le s decían que fueran el próximo lunes”.

Recordó que estos subsidios indirectos solo ocasionan distorsiones, desequilibrios económicos que favorecen a la corrupción, al bachaquero y al contrabando de extracción, y es el pueblo el que termina pagando y sufriendo. “Hasta cuando siguen explotando al pueblo, ya basta es hora de implementar un Gobierno de Emergencia Nacional que empiece a resolver los problemas del país”.

El régimen continúa su carrera de ilegalidad

Mientras que el diputado por el estado Zulia José Luis Pirela, subrayó que este régimen “continua su carrera de ilegalidad”, dolarizando la gasolina en medio de un desorden planificado y una anarquía en las estaciones de servicio.

Destacó que convertir a Venezuela en puerto iraní forma parte de una pretensión hegemónica de Irán, Cuba y sus tiranos aliados en perjuicio de la libertad, la democracia y la seguridad del continente americano.

“La gasolina iraní durará pocos días y será la más costosa de la historia, pero la amenaza continental avanza hacia objetivos oscuros asociados al terrorismo y las tiranías. La presencia iraní en Venezuela es una afrenta relacionada con los intereses petroleros en la geopolítica mundial. Es también un juego de presiones por las elecciones presidenciales en Estados Unidos”.

Denunció que la provocación va a continuar que se tiene planeada otra operación de buques similar, para finales de este mes. Además, reveló que hay sectores internacionales haciendo lobby para debilitar los apoyos a la causa democrática de Venezuela, alegando falta de unidad en la oposición venezolana.

Planteó en nombre de la fracción parlamentaria 16 de julio el cese de la usurpación, a través de una coalición internacional, el TIAR y la aprobación del artículo 187 numeral 11 de la Constitución, con carácter de urgencia. “Definamos ya los sectores democráticos y los aliados internacionales este tema de trascendencia para Venezuela y el continente”, subrayó el diputado zuliano.

Un país de esclavos

Por su parte, el diputado por el estado Aragua Arnoldo Benites, señaló que terminaron de poner a los venezolanos contra el “paredón de la muerte” con la dolarización del país. “No es solo la gasolina, son los alimentos, el agua y vendrá el sistema de transporte ineficiente que no garantizará la movilización de los venezolanos, que se incrementará por la imposibilidad de utilizar sus vehículos”.

Dijo que los venezolanos están ante una lucha de la dolarización versus el producto de su trabajo, porque el salario no vale nada y han convertido al pueblo en esclavos, que no ganan para comer y menos para satisfacer sus necesidades mínimas de subsistencia.

Agregó que a dolarización descubre lo que Maduro no dice y quiere ocultar, que un litro de gasolina cuesta medio dólar en países donde el salario va desde 300 a un mil 500 dólar por mes y aquí va escasamente de 2 a 4 dórales al mes.

“Los que logren llenar el tanque de su vehículo de gasolina, no podrá garantizar llenar el estómago de su familia. Los adultos mayores vemos con mucha preocupación nuestro futuro inmediato porque nada nos hace pensar que esto va a mejorar, seguiremos muriendo por falta de medicamento o de hambre, es urgente un Gobierno de Emergencia Nacional”, afirmó legislador.

El régimen se beneficia con el sufrimiento del pueblo

El diputado por Carabobo, Carlos Lozano, indicó es incongruente que un país exportador de gasolina, con el parque refinador más completo de América, hoy tiene que importar gasolina y esa es la bandera de la victoria para el régimen de Maduro, pero aseguro que van a fracasar.

Dijo que frente a la crisis y la situación del país se requiere un cambio, un gobierno de Emergencia Nacional, que permita que los venezolanos tengan calidad de vida y no sean burlados por un régimen que solo permite su beneficio a costa del pueblo.

Control social a través del Carnet de la Patria

La diputada a la Asamblea Nacional, Desirée Barboza, manifestó que el nuevo sistema de distribución y venta de la gasolina con precios subsidiados y en dólares que promueve el régimen de Nicolás Maduro, pretenden controlar al pueblo a través del carnet de la patria, mecanismo que considera, les ha servido para discriminar y controlar a la población.

“Los que tienen Carnet de la Patria, pueden adquirir la gasolina a 5 mil bolívares el litro y recibirán solo 120 litros al mes, en el caso de la venta en dólares del combustible, nadie conoció el proceso de licitación para saber quiénes son los empresarios que pueden vender la gasolina a precios internacionales, una vez más realizan los proceso amañados y a escondidas”, aseguró.

Precisó que la venta de la gasolina subsidiada y en dólares lo que genera es más corrupción y desigualdad. “Los venezolanos siguen pagando las consecuencias de un régimen que acabo con la industria y producción petrolera, y ahora quiere victimizarse y responsabilizar a otros de sus errores. Urge un gobierno de emergencia nacional que este del lado de la gente y retome la Venezuela productiva”.