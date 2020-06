AvanceIMP Adultos mayores denuncian retrasos en el cobro de la pensión #2Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Pensionados y adultos mayores que se encuentran a las afueras del Banco Bicentenario de Barquisimeto, denunciaron a ElImpulso.com retrasos en la atención al publico. Señalan que están desde las 4:00 de la mañana esperando ser atendidos y hasta los momentos no han podido ingresar a esta agencia bancaria para concretar el cobro de su pensión. Una de las personas consultadas afirmó que el día de hoy estarían recibiendo 700.000 bolívares, monto que manifiesta es insuficiente ante el alto costo de la vida. Es importante recordar que durante el fin de semana, Sudeban emitió un comunicado informado que el horario de funcionamiento del sector bancario en esta fase de "normalidad relativa" anunciada por Nicolás Maduro, sería de 9:00am a 1:00pm, en la que también detallaron que la atención se daría conforme al terminal del número de cédula. Se evidenció que en este lugar no se está respetando el distanciamiento social, como medida de prevención de la COVID-19.

Texto y video: Enrique Suárez