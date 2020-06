VIDEO Barquisimetanos no pudieron surtir gasolina este martes. Gandolas no llegaron #2Jun

Las esperanzas que muchos tenían sobre esta nueva modalidad de distribución de gasolina implementada por el régimen en todo el país tras la llegada de 5 buques iraníes con combustibles, se esfumaron en el segundo día de implementación, por lo menos en Barquisimeto. Gran parte de las estaciones de servicio no tuvo gasolina para vender este martes, pues no llegaron las gandolas que esperaban.

En estaciones de servicio del este de Barquisimeto pernoctaron muchos usuarios porque el lunes no pudieron surtir combustible y la gasolina que tenían en sus tanques no les alcanzó para llegar a sus hogares, obligándolos a permanecer en las cola por más de 24 horas para poder surtir combustible. Eran las 12 del mediodía del martes y aun estaban en la fila porque la gasolina no había llegado.

En otras estaciones de servicio la cola se empezó a formar desde muy temprano respetando el terminal numérico de la matrícula de los vehículos. Aunque la organización se manejó de manera muy rápida, la espera se extendió porque la gasolina tampoco llegó.

Donovan Gutiérrez encargado de una estación de servicio en el este de Barquisimeto informó que la orden de las autoridades era llenar el tanque de los usuarios. “La nueva orden es surtir hasta 120 litros por vehículo. Eso va a generar que la gasolina se acabe más rápido, pero es fue lo que dijeron y no tenemos más información”.

Usuarios se quejaron por la larga espera a la que están siendo sometidos a pesar de que Tareck El Aissami ministro de Petróleo del régimen de Nicolás Maduro, prometió que el funcionamiento de las 1568 estaciones de servicio a nivel nacional sería desde las 6 de la mañana.

Otras de las promesas de El Aissami fue la posibilidad de pagar la gasolina a través del sistema Biopago, sin embargo esto no ha sido posible en los dos primeros días de esta nueva modalidad. “Solo hay cuatro modalidades de pago con el Biopago, tarjetas de Banco de Venezuela, Bicentenario y Banco del Tesoro, además de el monedero Patria”, indicó Gutiérrez.

Carmen Meléndez indicó durante su boletín sobre la COVID-19 en Lara, que solo 40 gandolas con combustible iban a salir de Mamporal para ser distribuidas en el estado Lara. Sin embargo, al momento de la publicación de esta nota informativa las colas permanecían en las estaciones de servicio a la espera de combustible.