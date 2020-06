VIDEO No llegó la gasolina a estación de servicio del este de Barquisimeto #2Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Personas que se encontraban desde la noche del lunes 1ero de junio a las afueras de la estación de servicio Texaco, ubicada en la avenida Los Leones al este de Barquisimeto, con la esperanza de poder surtir sus vehículos de gasolina fueron notificadas a última hora que está no llegaría. . Está situación género incomodidad en los usuarios quienes aseguraron que es una "burla" el haber esperado por tantas horas y no hayan logrado abastecerse de combustible. . Esta es una de las estaciones de servicio que ofrece gasolina subsidiada a 5.000 bolívares el litro, la cuál debería surtir a los ciudadanos según lo establecido en el plan de comercialización y distribución de combustible anunciado por Nicolás Maduro. . Se pudo conocer que las estaciones de servicio ubicadas en la avenida Venezuela con Bracamonte y la Churun Merú, las cuales no tienen restricciones de consumo, si despacharon gasolina. . Texto y video: Enrique Suárez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Gasolina #Combustible #Distribución #Flexibilización #Cuarentena #PDVSA #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #2Jun