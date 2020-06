AvanceIMP Centro de Barquisimeto registra gran afluencia de ciudadanos #3Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Así se encuentra este miércoles 3 de junio el centro de Barquisimeto, específicamente en la zona conocida como El Manteco, donde se registra una importante movilización ciudadana. . Es importante mencionar que muchas personas han aprovechado los 5 días de flexibilización de la cuarentena social decretados por Nicolás Maduro; la mayoría se acerca a este sector para comprar comida o medicinas. . Además, del comercio prioritario, se puede observar que han abierto establecimientos de ropa, zapaterías, joyería, de accesorios, entre otros. . Reporte: Luis Miguel Rodríguez Cámara: José Enrique Arévalo . . #ElManteco #Flexibilizacion #Comercio #Establecimientos #Compras #Cuarentena #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #3Jun