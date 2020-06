AvanceIMP Distribución de gasolina registró retraso en estaciones de servicio

View this post on Instagram

#AvanceIMP La distribución de gasolina en la estación de servicio ubicada en Valle Hondo del municipio Palavecino en Lara aún no ha iniciado. . Muchas personas llegaron para hacer la cola desde el martes en horas de la tarde, y ante la demora, temen que no llegue la gandola con gasolina y terminen perdiendo el tiempo en la fila. . Texto: José Enrique Arevalo Cámara: Luis Miguel Rodríguez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Gasolina #Problemas #Fallas #Servicio #Cabudare #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #3Jun