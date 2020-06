El venezolano Joel Brito hizo un cover de “Love of my Live” con Brian May

El tema lo dedicó a Venezuela y su gente. “Es un regalo especial para quienes están fuera de nuestro país”

El destacado guitarrista de Queen, Brian May, hizo una invitación pública a quienes quisieran hacer un cover de Love of my live, el espectacular tema del recordado Freddy Mercury.

Como buen amante de la música, el venezolano Joel Brito aceptó esta invitación e, inmediatamente, pensó en dedicar este tema a Venezuela, sus paisajes y su gente. “Decidí que quería cantar este tema porque soy fiel seguidor de Queen y, por supuesto, de Brian May. A propósito de la cuarentena él invitó a los fans que quisieran cantar el cover de Love of my Live, publicó el video en su cuenta y me emocionó la idea de cantarla”, contó Brito a ElImpulso.com.

Con la canción vino también la intención de incluir en el video imágenes inspiradoras de nuestra Venezuela. “Le pedí a mi sobrino que me ayudara y éste fue el gran resultado. Tenemos imágenes hermosas de nuestro país, de los andes, las costas, de Barquisimeto y otras ciudades. Lo dedicamos a Venezuela, especialmente a sus hijos que se encuentran fuera de nuestras fronteras“.

Love of my live fue escrita por Freddy Mercury y cuenta sus sentimientos por Mary Austin, el amor del cantante y a quien le dedicó esta romántica canción.

Es importante recordar que Brian May es músico, compositor, activista y astrofísico británico. Su aporte al mundo musical inició en la guitarra pero también es compositor y vocalista.

Si Venezuela es el amor de su vida, disfrute de este tema junto a Joel Brito y Brian May.