Mirla Castro, directiva del Colegio de Médicos de Lara: Tenemos miedo de contagio

Existe incertidumbre acerca de lo que está sucediendo con el coronavirus Covid- 19 en Venezuela.

Así lo confiesa la doctora Mirla Castro, integrante de la junta directiva del Colegio de Médicos del estado Lara, al ser entrevistada por Elimpulso.com.

Las cifras que dan tanto Nicolás Maduro como los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, son, en palabras de la profesional de la medicina, “una incógnita”.

Porque no se pueden constatar, dice. No hay cómo hacerlo. Si esas cifras son ciertas o no, no hay cómo verificarlas.

– A mediados del mes pasado fue cuando se comenzó a informar del creciente número de casos y ahora, tras la llegada de la gasolina, se flexibiliza el encierro y vemos cómo los autobuses se atestan de pasajeros y, por todas partes, hay aglomeraciones. ¿No le parece que hay una contradicción en el régimen?

– El distanciamiento social tiene que mantenerse estrictamente, porque es muy grande el riesgo que corremos todos. Es por ello que deben tomarse medidas en ese sentido en el transporte público, en los mercados y en los sitios muy frecuentados por la necesidad que tiene la gente de adquirir bienes de consumo. O ser atendida.

– ¿Es posible que, como oficialmente se ha informado, se hayan efectuado 970. 294 pruebas relacionadas con el Covid 19, que vendrían dando un promedio de 32. 246 por cada millón de habitantes?

-No creo. Porque si no hay dinero para comprar siquiera guantes para el personal de la salud, el costo de esas pruebas es grande. Los hospitales no cuentan con laboratorios minímamente dotados. En la mayoría no hay los reactivos. Vuelvo a repetirle: las cifras que están siendo dadas no pueden ser comprobadas.

– ¿Considera que el personal de salud está bien protegido para atender a los enfermos en este momento?

-Tenemos miedo de contagio de Covid 19. El personal que trabaja en salud no está protegido y, precisamente, es el que corre el mayor riesgo, las veinticuatro horas del día, porque es el que está más cercano a los enfermos y no puede abandonarlos. La situación en este momento es muy inestable. Nadie después de los funcionarios que hablan todos los días acerca de la enfermedad, puede hacerlo. Ni siquiera el ministro de Salud lo hace. La incertidumbre se impone porque no existe claridad en la información oficial. Esperamos que no haya una propagación porque no existen medios para contenerla.