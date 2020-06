VIDEO Reportan largas colas por gasolina en Cabudare #3Jun

View this post on Instagram

Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 3 de junio, se reportan largas filas de vehículos a las afueras de la estación de servicio La Morenita ubicada en la entrada de Cabudare, en el inicio del tercer día del nuevo plan de distribución y comercialización de la gasolina. . Se pudo conocer que las personas se encuentran desde la noche del martes en esta gasolinera, con la finalidad de lograr surtir sus tanques de combustible. . Los vehículos fueron marcados para mantener un control de la cola en esta estación de servicio, en la que se observó una gran cantidad de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). . El equipo periodístico constató que hasta los momentos no ha comenzado el despacho de gasolina, a pesar de que según lo anunciado por Tareck El Aissami, el horario de atención al público inicia a las 5:00 de la mañana. . Texto: Enrique Suárez con información de Joselyd Rodríguez . Video: Joselyd Rodríguez . #Gasolina #Combustible #Colas #PDVSA #Noticias #Información #News #Noticias #ElImpulso #3Jun