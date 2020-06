Duque dice que no cree en las cifras de COVID-19 que Maduro ha dado en Venezuela #4Jun

El presidente de Colombia, Iván Duque, manifestó este jueves 4 de junio que no cree en las cifras que el régimen de Maduro ha dado sobre los casos de COVID-19 en Venezuela.

Indicó que Venezuela “es un país en desnutrición” que tiene muchos años sin hacer campañas importantes para la salud.

“Por supuesto que no creo en las cifras de COVID-19 que da la dictadura, Venezuela es un país en desnutrición, que desde hace años no adelanta campañas de inmunológicas. Una dictadura no le conviene que las cifras reales se conozcan. Eso es lo que nos preocupa a Colombia y al resto de los países“, comentó.

Cabe destacar que los datos propiciados por el régimen de Maduro hasta este jueves indican que existen 1.952 casos de contagios y un total de 20 muertos por la COVID-19.