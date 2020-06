Roberto Latini: A ningún precio se consigue la gasolina para los productores agrícolas

Los productores agrícolas y los ciudadanos, luego del primer día de suministro del combustuble, nuevamente nos hemos quedado varados en las colas y sin surtirnos o abastecernos del combustible, aseguró el director Ejecutivo de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela (Fedeagro) Roberto Latini.

Asegura que el campo no escapa de la realidad nacional, indicando que a pesar dehaber solicitado al Gobierno que se considerase la actividad de producción de alimentos y el transporte de estos alimentos, como una actividad prioritaria y se le diese una atención especial durante los meses pasados, cuando la crisis del combustible comenzó a hacerse mucho más fuerte, pero este planteamiento no tuvo ningúna respuesta positiva, la mayoría de los productores solo podían abastecerse con 30 o 40 litros a la semana, volumen que no alcanza absolutamente para nada, lo que condujo a que muchos productores dejaran de ir a sus predios y unidades de producción, la actividad agrícola se paralizó practicamente por completo, así como la movilización de los alimentos, señalando como un caso notorio el caso de las hortalizas de la zona de los Andes hacia el centro del país, porque no habían unidades o vehículos para transportar estos alimentos, y se comenzaron a observar fallas de abastecimiento en los puntos de ventas y en los supermercados.

No ha habido normalización

“No ha habido una normalización como tal, en elcampo seguimos practicamente paralizados, la búsqueda del combstible consume la mayor parte del tiempo disponible, tanto del productor como de sus empleados, muchísimas veces, para tratar de hacer una cola y tratar de obtener algo de combustible que permita de alguna forma atender a las unidades de producción. No ha cambiado la situación, de lo que se cobraba anteriormente, cuando se podía conseguir el combustible en precios sumamente elevados, de 3 y 4 dólares por litro, esa situación sino se regulariza lo que se inició al principio de la semana, se volvera a estos esquemas, ya que resulta imposible por la via regular y seguiremos tratando de buscar combustible por la vía informal”, señaló Latini.

Asegura que esto es sumamente grave y expresa que similar situación se presenta con el combustible diesel, ya que no está disponible en las cantidades que se requieren, tambien esta sujeto a ciertos días y a un suministro muy pequeño hacia los productors, solo se les permitía cargar hasta la semana pasada, 400 litros por productor, volumen que es insuficiente puesto que una máquina, un tractor agrícola consume 300 litros diarios, por lo que el volumen que entregan no alcanza para nada.

“La situación lejos de normalizarse, pareciese que va a continuar en la situación que tuvimos hasta la semana pasada y no hay visos de que haya una efectiva corrección del problema”, aseguró el dirigente gremial.

Reveló que desde Fedeagro, desde el momento en que se anunció la cuarentena, y se redujó a la mitad la ejecución de la actividad principal, se publico un comunicado solicitando un tratamiento preferencial para los productores de alimentos, ya que no tienen dias de parada, no pueden ser paralizada de la manera como se hizo, entendiendo por supuesto el problema epidemiológico y del contagio del Covid-19, y a que habpia cosecha en tránsito, había productos que debían salir hacia a los mercados la reducción y el impacto de la cuarentena lo que hizo fu entorpecer mucho las labores finales de tratar de sacar la cosecha del campo y también impidió regularizar el acopio y la logística que se requería para el inició del ciclo de invierno con los cultivos de maís y arroz, los cuales tienen un retraso impresionante. “Estamos en el mes de junio, aún no se ha logrado establecer la siembra, hay muchas unidades de producción que están paralizadas, no disponen de los insumos, no pueden trasladarse a sus fincas, no pueden movilizar la maquinaria, no puede realizar las labores del campo, aún teniendo parte de los insumos, el 100% de los productores no tienen gasolina ni diesel como para poder echar andar el aparataje e iniciar el períódo de siembra medianamente normal”, aseguró Latini en Fedecámaras Radio