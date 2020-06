Aseguran dirigentes opositores: No hay ningún acuerdo político con Maduro

La legítima Asamblea Nacional no ha suscrito ningún convenio con Nicolás Maduro, sino que por la salud de los venezolanos ha firmado un documento con el representante sanitario del régimen, Carlos Alvarado González, para que la Organización Panamericana de la Salud administre los recursos destinados a combatir el coronavirus Covid 19, precisamente cuando han aumentado los casos y el número de fallecimientos.

Coincidieron en esta declaración al ser entrevistados por separado, para Elimpulso.com, el diputado Alfonso Marquina, de la bancada larense en el parlamento; y el ingeniero Daniel Orellana, máximo dirigente de Voluntad Popular en Lara.

La verdad del Fondo

Marquina explicó que la firma del documento el lunes de esta semana no puede mal interpretarse, como pretende hacerlo el régimen, que manipula todo.

Se basa en la “Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención a los Casos de Salud de Riesgo Vital”, aprobada por la Asamblea Nacional, la cual fue aprobada a fines de febrero; es decir, hace más de tres meses.

Y se hizo precisamente cuando todavía no se había comprendido la magnitud de la pandemia del coronavirus Covid 19.

El objetivo era, desde entonces, buscar el apoyo de instituciones internacionales, como la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud y otras, para preservar la vida de los venezolanos, sabiendo que el régimen ha destruido el sistema de salud venezolano al punto de que hacía mucho tiempo ya se venían presentando manifestaciones de trabajadores de la salud denunciando la situación y exigiendo salarios dignos, porque un número muy significativo de médicos, enfermeras y otros profesionales se habían ido del país.

“Este régimen corrupto y manipulador ha querido hacer ver que se trata de un acuerdo político, pero no es así. Y el documento establece claramente que los recursos para combatir la pandemia no serán administrados por funcionarios de Maduro. Lo que se busca es que ese dinero sea utilizados para fines apropiados y no políticos”.

Definitivamente, no hay acuerdo político con el usurpador y su camarilla, afirmó Marquina El pueblo no puede ser manipulado más por esta pandilla.

“Manipuladores”

Por su parte, el ingeniero Daniel Orellana, además de referirse a los aspectos que, no sabía los había expresado Marquina, dijo que la posición de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y del gobierno reconocido por casi 60 países democráticos, se mantiene inalterable y la firma del documento se sustenta precisamente en la mencionada ley.

Este régimen manipula todo lo que le conviene, dijo. Pretende hacer de las derrotas triunfos. De los errores, aciertos. De sus fracasos responsables a otros. Y agarrarse de las desgracias que se presentan, como la Covid 19, instrumento para intensificar la represión y la desmovilización de la población, que venía protestando enérgicamente contra los malos servicios, como la falta de gasolina.

“No podrá el régimen echarle mano a los recursos destinados a la pandemia y, por lo tanto, no se ha producido un acuerdo político, sino una decisión de carácter totalmente humanitario en favor del pueblo, que está muy vulnerado porque el servicio de salud se encuentra deteriorado por completo y no existe posibilidad de que brinde asistencia eficaz en este momento sin el apoyo internacional”.

Los funcionarios del régimen son unos manipuladores desvergonzados, porque si destruyeron el servicio de salud, no pueden estar tratando de confundir a la población, ya que lo que se está buscando es preservar la salud de todos los habitantes del país, sin distinción de ninguna clase, indicó.