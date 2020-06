View this post on Instagram

La estación de servicio La Cruz, ubicada en la calle 13 con avenida 20, no ha iniciado la distribución de combustible. . Kilométricas colas de vehículos a la espera para surtir de gasolina. Sin embargo, el proceso sigue demorándose. . Hay carros que tienen desde la noche anterior esperando poder surtir combustible. . Cabe destacar que el terminal de placa que será tomado en cuenta este sábado 6 de junio son los números 1 y 2. . Texto: José Enrique Arévalo Video: Katherine Nieto Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Calles #Ciudad #Comercio #Gasolina #Dinero #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #6Jun