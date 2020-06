Orlando Zamora: Sin dólares no se podrá traer más gasolina

Ha quedado demostrado que el problema de la escasez de gasolina no puede ser solucionado de la noche a la mañana, declaró Orlando Zamora, asesor financiero, entrevistado por Elimpulso.com.

Ahora hay más problemas, porque la mayoría de dueños de automotores hacen la cola para conseguir el combustible y tienen que regresar frustrados a sus domicilios, porque no pudieron adquirir los 30 litros que, semanalmente, han dispuesto las autoridades.

Ya los motorizados de todo el país están protestando, en las estaciones de servicio, porque tampoco les venden la gasolina que necesitan.

“Si bien el régimen estableció que de las 1.368 gasolineras, 200 venderían el producto a medio dólar el litro, cada vez son más quienes que lo adquieren dolarizado porque el subsidiado no se consigue”.

Pdvsa no puede subsidiar la gasolina porque las refinerías nacionales no están produciendo ese derivado del petróleo y por eso tiene que ser importado. Pero, sin dólares no podrá ser traída más gasolina

“Después de los cinco tanqueros procedentes de Irán, ni Pdvsa ni ninguna autoridad ha dicho cuándo vendrá más combustible. El que llegó no va a durar mucho y ya han comenzado las protestas por doquier, pues el problema no se ha resuelto, ni se podrá resolver de un momento a otro”.

El asesor financiero señaló que “la única salida que le queda al régimen, que no tiene dólares para importar, es que autorice a particulares que lo hagan. Y quienes puedan hacerlo no van a subsidiar, sino que venderán el producto a precio internacional”.

Esta es otra situación que afectará mucho más a los venezolanos, porque en todo el mundo está bajando el precio de la gasolina como consecuencia de la caída del valor del petróleo, aquí estamos pagando la gasolina más cara del mundo cuando antes era, prácticamente, regalada.