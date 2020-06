39 mil 479 fallas eléctricas se registraron en los primeros cinco meses del año

En mayo hubo 523 apagones en el estado Lara, situación que mantiene frustrada a la población

Más de 30 mil fallas de electricidad se registraron en los primeros cinco meses del presente año.

La información fue suministrada a Elimpulso.com por Aixa López, presidente del Comité de Victimas de Apagones, quien afirmó que Lara fue el estado más castigado el pasado mes de mayo.

Ese mes hubo en esta entidad 523 apagones, cifra sumamente elevada y mucho más si la comparamos con abril, cuando se produjeron 198.

Los números indican que las fallas han ido en aumento en el país, como queda demostrado claramente:

Mes Cantidad

Enero 4.012

Febrero 6.021

Marzo 7.218

Abril 11.872

Mayo 10.356

Aunque hubo 1.516 apagones menos en mayo que en abril, no significa de ningún modo que el servicio mejoró, porque si hubo más de seis mil en enero, en abril casi se duplica ese número, lo cual nos indica, evidentemente, que la empresa eléctrica Corpoelec no ha podido buscarle solución a este gravísimo problema, que afecta a la población y, por supuesto, significa desventajas para el sector productivo, sumidos, como estamos, en la mayor inflación del mundo y sin posibilidad alguna de recuperación, porque el Producto Interno Bruto está postrado y no hay asomo de un milagro económico que pueda levantarlo, dijo.

Los estados más afectados son en orden de gravedad: Zulia, Táchira, Mérida, Lara, Trujillo, Barinas y Guárico. Somos el cuarto estado con mayor número de apagones. Nada envidiable, pero sí detestable.