AvanceIMP ¡Resignados! Cabudareños no tienen otra salida para surtir gasolina #9Jun

Con un tono de resignación declararon a Elimpulso.com los cabudareños que hacían cola para surtir gasolina la mañana de este martes 9 de junio en la estación de servicio “Churun Merú”, ubicada en la Avenida Libertador de Cabudare. Tienen más de tres días en cola, están cansados y los vehículos de muchos de ellos no tienen gasolina para regresar a sus casas.



El clima en la mencionada estación de servicio era de cansancio y desesperanza. Más que querer protestar, los usuarios desean poner fin al calvario que supone esperar a que llegue una gandola con gasolina para sus vehículos. Esa era la actitud de Martin Graterol, quien está desde el sábado esperando su turno y confesó haber pasado hambre y “penurias” para mantenerse en el sitio y no perder la cola.



“Me traen la comida cuando pueden y cuando no pueden me toca aguantar”, expresó este hombre, quien está a escasos metros de la entrada de la bomba.



Por otro lado, Gustavo Rodríguez, tiene claro que en esta estación pagará la gasolina a precio subsidiado (Bs.5 mil por litro), pero también está seguro de que le está costando más cara que si hubiese ido a una bomba premium, pues es tiempo de su vida el que está invirtiendo en una cola en la que no sabe cuándo podrá surtir ni la cantidad de litros que almacenará en su camioneta.



La resignación de los cabudareños que hacían cola este martes, es más grande que la extensión de la misma fila, la cual se extendía por toda la avenida Libertador hasta empalmar con la avenida El Placer, adyacente al distribuidor Bellas Artes y la avenida Ribereña.