Delegados sindicales de Sidor exigen mejorar proceso para reactivación de pago de salarios

El personal inhabilitado presenta dificultades para acceder a la planta y de esta manera regularizar su estatus. Dirigentes reclaman que entrega de proteínas solo beneficie al grupo que labora en el plan de contingencia

Tras protestar por la suspensión del pago de casi 500 trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco, la empresa reintegró el salario a los empleados que, a pesar de no formar parte del plan de contingencia, acudieron a la planta para normalizar su estatus en la nómina.

Sin embargo, los delegados departamentales del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) reiteran sus quejas ante las dificultades para acceder a planta y las trabas para atender las denuncias quienes quedaron sin quincena.

De acuerdo con los dirigentes sindicales, hay un grueso del personal que sigue sin volver a la estatal por los problemas de transporte de la empresa y la escasez de combustible.

Reinaldo Calvo, miembro de Alianza Sindical, señaló que, aunque fue reestablecido el pago a algunos trabajadores que pudieron acercarse a sus puestos de trabajo, esta medida es injusta para quienes viven en sectores lejanos como Upata o Ciudad Bolívar.

Considera que esta medida no se debió tomar en medio de la cuarentena en la que empeoró el servicio de traslado. “¿Qué pasó con los derechos de los que mandaron obligatoriamente a cuarentena?” preguntó Calvo y a su vez recalcó que continúan las políticas discriminatorias dentro de Sidor.

“Sidor no ha cumplido con absolutamente nada”, aseguró el representante sindical. Señaló que hubo una jornada de alimentos -fuera de los beneficios contractuales- en las instalaciones de talento humano que no cumplió con el distanciamiento social que imponen las medidas preventivas contra la COVID-19, en la que solo entregaron dos pollos y una mortadela a quienes están dentro del plan de contingencia.

Para el trabajador, esta entrega de alimentos debería incluir a toda la nómina y en los sectores donde viven los empleados, con la idea de solventar los problemas de traslado y evitar las aglomeraciones que podría generar mayores contagios de coronavirus.

Trabas para entrar a planta

Los delegados departamentales plantean que la entrega de alimentos se extienda a toda la nómina. Por ahora solo beneficia al personal de contingencia

“El tema no ha sido resuelto del todo”, indicó José Saracual, delegado sindical en Fábrica de Tubos y miembro de Nuevo Sindicalismo. Señaló que cuando trabajadores han intentado ir para que se le reactive su pago han tenido que acceder a la empresa solicitando un pase dado que su ficha para acceder se mantiene inhabilitada.

“¿Cómo te pones en contacto con tu jefe para ver qué está pasando?”, preguntó el delegado. Recalcó que aparte de los problemas con los pagos, cada trabajador es un caso distinto para el cobro de vacaciones o ser atendido con la póliza de seguros colectiva HCM. Señaló que empleados de la siderúrgica no han podido reclamar dentro de la compañía ni ser atendidos por parte de la dirigencia sindical.

Piensa que estas medidas son retaliaciones políticas para que los trabajadores no tengan forma de reclamar ni de ser atendidos. Insistió en que es necesaria una reunión con el presidente de Sidor, Néstor Astudillo, para que puedan discutir cómo mejorar la situación de la estatal que está prácticamente improductiva.

Reactivación de pago

De acuerdo con Carlos Ramírez, delegado de prevención y miembro de Unidad Matancera, son 70 los empleados con obligaciones sindicales que recibieron pago luego de asistir a planta, mientras tanto, 80 no han cobrado al no presentarse.

Del registro que lleva con 457 trabajadores que quedaron sin recibir su quincena, calcula que hasta ahora han asistido “muy pocos” a la planta a que reactiven su salario.

Trabajadores contactados por Correo del Caroní manifestaron haber recibido el pago de nómina luego de asistir a la planta. Desde la empresa les aclararon que no serían despedidos.

Una fuente cercana a Sidor informó que la acería ha respondido a los trabajadores que reportaron estar desactivados y han procedido a cancelar sus respectivos salarios.

Reiteran que la cifra de 470 sidoristas suspendidos de sueldos se refiere a un grupo de empleados que no asistían a la planta incluso antes de la pandemia, por lo que supervisores no tenían certeza de su permanencia laboral.

A su vez, indicaron que la medida en la que se inhabilita la ficha de los trabajadores, más que una decisión laboral, es una medida tomada en el marco del decreto de estado alarma por la pandemia de la COVID-19.

Las operaciones de la Siderúrgica del Orinoco están restringidas a la línea B de Planta de Pellas. Trabajadores incluidos en el plan de contingencia hacen, en su mayoría, trabajos administrativos y de recuperación en plantas paralizadas como Midrex II, fábrica de tubo y Acería de Palanquillas. De las 14 mil personas que hay en nómina tan sólo se mantienen trabajando entre 2.000 y 3.500.

Desde 2019 no hay producción de acero líquido. De la flota de 215 autobuses, hoy la estatal cuenta con solo 18. Los más de 10 mil trabajadores que no asisten a planta al no ser personal requerido, reciben la mitad del salario (3 millones de bolívares dependiendo del cargo) y sin beneficios como la caja de alimentos.

