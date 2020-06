Vídeo Tras aumento de la gasolina, barquisimetanos temen la privatización de los servicios públicos #9Jun

El aumento de la gasolina decretado por el régimen de Nicolás ha generado cierta incertidumbre en la ciudadanía por la posible privatización de los servicios públicos en el país.

Expertos en la materia, dirigentes políticos y las diferentes organizaciones no gubernamentales han señalado al régimen de Nicolás Maduro de ser el único culpable del caos que hoy registra la electricidad, el agua potable y el gas doméstico.

Es por ello, que tras el aumento del combustible, el equipo periodístico de Elimpulso.com les preguntó a los barquisimetanos si están de acuerdo con aumento de las tarifa de los servicios públicos.

“En este momento no estoy de acuerdo que aumenten los servicios por la situación que está viviendo el país. Si en tal caso lo hacen, deben comenzar con el agua porque en muchos sectores no llega y colocar una tarifa justa, accesible, que todas las personas puedan pagarla“, indicó Lourdes Mujica, habitante de la calle 42, ubicada al oeste de Barquisimeto.

Por su parte, Oscar Meza, residente también de la calle 42, indicó que el cobro de las tarifas de los servicios públicos está paralizada porque la gente se niega a pagar un servicio que no está funcionando adecuadamente.

“La gente no va pagar algo que no funciona. Si Maduro va aumentar el agua, la luz y el gas doméstico debe hacerlo en bolívares y no en dólares porque no todo el mundo tiene acceso a divisas“, sentenció.