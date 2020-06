VIDEO Vehículos enumerados pero no ha llegado la gasolina en la E/S Venezuela I #9Jun

Luego de que Cármen Meléndez anunciara que las estaciones de servicio en el estado Lara trabajarán hasta las 5.00 PM para cumplir con la cuarentena social de forma estricta en el país, la metodología para intentar surtir de combustible en la región ha cambiado.

Anteriormente, durante la flexibilización, los conductores hacían largas colas desde días anteriores, pasando toda la noche y madrugada en sus vehículos para intentar surtir de combustible. Ante la negativa, los usuarios han optado por anotarse en una lista para enumerar sus carros y llevar un orden.

Esta situación se evidencia en la estación de servicio Venezuela I, ubicado en la avenida Venezuela con avenida Rómulo Gallegos, donde los conductores crearon una lista entre todos donde anotaron la placa y el número de cédula de cada propietario para tener un orden al momento de hacer la cola.

Julio Alejos, entrevistado por Elimpulso.com, indicó que para intentar surtir combustible este martes 6 de junio, se anotó en una lista el pasado lunes en hora de la tarde. Luego, al llegar a la estación de servicio a tempranas horas de este marte, los que estaban en la lista comenzaron a enumerar sus vehículos.

Sin embargo, durante este día el proceso de distribución de combustible no ha iniciado. Pasada la hora del mediodía los conductores esperan en kilométricas colas, pero aún, la gandola con gasolina no ha llegado a la estación.

Según Alejos, no han dado ningún tipo de información ya que no han llegado tampoco los funcionarios de la Guardia Nacional y los bomberos no tienen conocimiento sobre cuándo llegará la gandola con el combustible.

“Estamos en la mano de Dios“, afirmó Alejos. También aseguró que está descontento con la forma en que se está gerenciando esta situación en todo el país.