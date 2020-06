Falcón: Los que gritan cese de usurpación se están reuniendo con el gobierno #11Jun

A través de su cuenta en Twitter, el exgobernador del estado Lara, Henri Falcón, aseguró que un grupo de la oposición supuestamente se reune en secreto con el régimen de Nicolás Maduro y participar en las próximas elecciones parlamentarias.

“La hipocresía de algunos no tiene límites. Están negociando con el gobierno para participar en elecciones y en la redes gritan el fulano cese de usurpación. Los esperamos!“, dijo Falcón.

En otro twit, el excandidato presidencial señaló que “los que reclaman porque el Nuevo CNE será designado por el TSJ no le dicen al país por qué no lo hicieron ellos en todos estos años. Son unos irresponsables que jugaron a la omisión legislativa para no medirse, para no renovar la AN. Aferrados al poder igual que el Gobierno”.

Falcón recordó que “el último CNE electo por la Asamblea Nacional fue en 2006, cuando apostaron a la abstención en 2005 y le entregaron el parlamento y el poder de todas las instituciones al Gobierno. En 2016 evadieron el nombramiento de un Nuevo CNE por la ausencia de 3 diputados”, acotó.

