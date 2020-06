VIDEO Se desploma fachada de un reconocido centro comercial al este de Barquisimeto #11Jun

View this post on Instagram

Aproximadamente a las 2:10 minutos de la tarde de este jueves 11 de junio, producto de los fuertes vientos registrados en Barquisimeto, se desplomó la fachada del Centro Comercial París, ubicado al este de la ciudad. . "Había caído una fuerte lluvia, yo me encontraba en el área del estacionamiento y pude presenciar que la parte superior del centro comercial se derrumbó, resultaron afectados tres vehículos, afortunadamente un muchacho que estaba cerca no resultó herido", declaró Carlos Montilla,coordinador de uno de los grupos de vigilancia de este centro comercial a Elimpulso.com . Detalló que tras el hecho, "vino una unidad del Cuerpo de Bomberos de Iribarren y Protección Civil, estudiaron el área y entrevistaron a los dueños del centro comercial indagando sobre el acontecimiento". . Se pudo conocer que los representantes de este establecimiento comercial se responsabilizarán por los daños ocasionados a los vehículos. . Texto y video: Enrique Suárez . Lea más detalles en www.elimpulso.com . #Desplome #Lluvias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Información #News #Noticias #ElImpulso #11Jun