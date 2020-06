John Magdaleno le respondió a Pedro Carreño: No está en mis planes fundar ningún partido #12Jun

El politólogo John Magdaleno respondió a las declaraciones que recientemente ofreció el constituyente Pedro Carreño en las que señalaba que Juan Guaidó pretendía fundar un nuevo partido político junto a él y al exalcalde Emilio Graterón.

Magdaleno aseguró que no está en sus planes fundar ningún partido; “no es mi área, soy investigador. No creo que en algún momento de mi vida me dedique a la política, honestamente da risa. Pensé que se trataba de un chiste del Chigüire Bipolar”, expresó el politólogo.

El especialista en cuestión se expresó a través del portal web Punto de Corte y consideró que no se puede esperar más de alguien que en algún momento aseguró que Directv era un mecanismo para espiar a los venezolanos.

A través del programa “Desenlaces” dirigido por Pedro Carreño en Tves, éste dijo que Guaidó, Magdaleno y Graterón estarían en proceso de fundar un nuevo partido político que podría llevar el nombre de “Vamos Bien”, o “Transición Democrática”, y que sería por esa razón que Juan Guaidó renunció a Voluntad Popular en enero de 2020.