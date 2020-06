Son Titulares sábado 13 de junio 2020 #12Jun

TSJ juramentó nuevo CNE: Exmagistrada Indira Alfonzo es la nueva presidenta del organismo

Tras declarar hace una semana la omisión legislativa y dar este miércoles 10 de junio, un plazo de 72 horas al Comité de Postulaciones para que entregara una lista de aspirantes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), designó a los cinco rectores principales y sus suplentes dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Ellos son: Indira Alfonzo como presidenta; Rafael Simón Jiménez como vicepresidente y Gladys Gutiérrez, Tania D’ Amelio y José Luis Gutiérrez como rectores principales.

Guaidó: Solo el Comité de Postulaciones y la AN designa el CNE

Oposición mayoritaria rechaza designación y desconocen elecciones que convoque

Tras 15 años, Tibisay Lucena fue removida para darle paso a otra polémica “presidenta” del CNE

Con la Constitución de adorno, así fue el discurso de Maikel Moreno tras nombrar a rectores exprés

Juan Pablo Guanipa: No le digamos CNE, es un parapeto electoral de la dictadura

María Corina: «Ni con Mandela, Gandhi y José Gregorio Hernández al frente del CNE sería una elección libre»

María Corina: Estaba cantado, queda una sola vía.

Maduro dinamitò la salida electoral.

Súmate acompaña y respalda decisión de la AN de elegir al nuevo CNE

No hay omisión legislativa porque existe un Comité de Postulaciones Electorales, dijo Piero Maroum.

En 20 años el TSJ ha designado cuatro directivas del CNE

Ramos Allup: CNE designado por el TSJ nadie lo reconocerá

Gobierno renueva decreto de cuarentena por 30 días más hasta el 1° de julio

Durante el mes de mayo se registraron 1.075 protestas en todo el país, según el OVCS.

Extienden restricción de vuelos nacionales e internacionales hasta el 12 de julio

Confirman 65 casos nuevos por covid-19 en Venezuela para un total de 2.879

Dolarización de la gasolina lanza a las nubes precios de los alimentos

Comenzó la asignación y pago del bono ‘Normalidad Relativa’

Prorrogan por 30 días más decreto de Estado de Alarma.

Al menos cinco trabajadores de Salud Chacao dieron positivo por Covid-19

Henry Ramos Allup: AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá

Ezequiel Pérez: Escasez de agua se debe por falta de mantenimiento de acueductos

EEUU apunta a contra el magnate venezolano Wilmer Ruperti por acuerdos «punibles» de combustible

Alex Saab acusado en EEUU por lavar más de 350 millones de dólares para el régimen de Maduro

Álex Saab viajaba en aeronave con matrícula venezolana cuando fue detenido, según diario El Tiempo

Félix Seijas: El reto de la oposición es reducir la incertidumbre que hoy siente la mayoría de la población

Guerra: El 62% de los venezolanos rechaza que la gasolina sea vendida en dólares

Unos 140 casos sospechosos de Covid-19 en el Zulia están aislados en hoteles

Salario integral solo alcanza para un kilo de queso y medio cartón de huevos

Lanzan artefacto explosivo en concesionario del centro en Barquisimeto

Funcionarios del CICPC La Guaira detuvieron a José Pinto, Secretario Nacional de Tupamaro, por presuntamente estar vinculado en la muerte de un joven de 16 años de edad, Yor Leiva Berroteran, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en la hacienda La Tupareña, propiedad de Pinto.

Funerarias reactivan servicios velatorios por dos horas

Exjefe del SEBIN denunció que Movistar ayuda al gobierno a perseguir a disidencia.

Manuel Cristopher Figuera aseguró que hay personas detenidas luego de compartir mensajes con líneas clonadas que eran de funcionarios sublevados. Acusó a Movistar de “contribuir con el régimen de Nicolás Maduro”. Hasta el momento, la compañía de telefonía no se ha pronunciado.

Emilio Herrera, exdirectivo del Centro Refinador Paraguaná: Buques iraníes no trajeron repuestos

Amplían a 17 días la cuarentena a migrantes que regresan desde Brasil

Reservas internacionales bajan y cierra en US$ 6.457 millones

Dólar: 203.257,51Bs/$ / Promedio Paralelo: 204.354,94Bs/$

Reservas: 6.457MM$

Cesta Venezolana: 14,66$

Colombia expulsa a supuesto espía venezolano

Brasil supera a Reino Unido como segundo país con más muertos por coronavirus

Colombia registró más de mil 600 nuevos casos de coronavirus y 57 muertos.

Militares chilenos vigilan el confinamiento por la pandemia ante el aumento de los contagios.

Florida sumó 10 casos de síndrome asociado a Covid-19 que afecta a menores.

Migración Colombia: 74 mil venezolanos han retornado a su país

Colombia activó un campamento en el puente fronterizo Tienditas para los venezolanos que no pueden regresar a su país debido a los impedimentos de Maduro.

Latinoamérica carece de capacidad de recuperación rápida tras la pandemia del coronavirus

Piden renuncia de vicepresidente colombiana por presuntos lazos con el narcotráfico

OMS preocupada por capacidad de Brasil ante pandemia

Pese a las sanciones norteamericanas, China nunca dejó de importar el petróleo venezolano. El crudo de PDVSA siguió llegando a puertos chinos, con la ayuda de una subsidiaria con sede en Suiza de Rosneft, la petrolera estatal rusa, y un método de entrega indirecta que hizo parecer como si el origen del petróleo fuera Malasia, según estableció

Es mentira que haya una persecución especial de la policía contra los negros en Estados Unidos. La comunidad blanca comete el 5% de los asesinatos siendo el 60% de la población. Aun así mueren más blancos que negros cada año a manos de la policía.

La comunidad negra en Estados Unidos representa el 13% de la población PERO comete el 50% de los asesinatos.

En ciudades como Chicago, Detroit, New Jersey etc, mueren cada fin de semana entre 20 y 50 jóvenes negros y no tan jóvenes, a manos de asesinos negros.

La izquierda miente. Los “black lives matter” mienten! …No te dejes manipular!

También es cierto que Floyd estaba súper drogado y había cometido serios delitos en el pasado incluyendo uno contra una mujer negra embarazada a quien entró a robarle a su casa junto con otros 5 hombres. Y a quien le puso una pistola en el vientre para que le diera todo el su dinero. Cumplió 5 años por eso.

Podría estar tratando de cambiar su vida pero en vez de eso estaba totalmente drogado de Coca y anfetas y tratando de estafar en una tienda con un billete falso y asustando a gente trabajadora que llamó al policía que lo mató. Muy mal hecho.

El asesinato está mal. Muy mal. Debe pagar el policía y pagará. Pero que nadie te diga que esa es la norma en ese país porque MIENTE. Que nadie te diga que el señor Floyd era un ciudadano ejemplar porque MIENTE.

Que nadie te diga que el problema de la comunidad negra en Estados Unidos es el policía corrupto porque MIENTE. El problema de la comunidad negra en Estados Unidos, es una cultura excluyente y violenta entre ellos mismos primero que todo. Políticos negros corruptos que llevan años en el congreso y en el senado sin hacer su trabajo. Políticos blancos corruptos que se aprovechan cada cuatro años de la gente sensible que se impresiona con un asesinato en televisión puesto mil veces al día.

EEUU despliega tres portaaviones en Pacífico para advertir a China

Los Oscar tendrán diez nominadas a mejor película en 2022

Gloria Estefan anuncia lanzamiento de su nuevo disco

Fórmula Uno anuló premios de Azerbaiyán, Singapur y Japón

