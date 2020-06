AvanceIMP Avenida Venezuela registró alta movilización este lunes, ante nueva flexibilización de cuarentena #15Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Este lunes 15 de junio, tras el arranque de una nueva semana de mayor flexibilización de la cuarentena social en el país, la avenida Venezuela de Barquisimeto registró una alta movilización ciudadana y vehicular. . Siendo una de las arterias viales más importante de la ciudad, el movimiento de personas fue notorio; algunos dispuestos a trabajar luego de la reactivación laboral de numerosos sectores económicos y otros para realizar diferentes diligencias. . Por su parte la estación de servicio que allí se ubica (con esquina de la Av. Vargas), trabajó con normalidad desde las 7 de la mañana. Mientras que en la parada de pasajeros del Transbarca se documento una importante aglomeración de personas, que por más de 2 horas esperaban por la llegada de una unidad que los trasladara hacia sus destinos. . Reporte: Luis Miguel Rodríguez . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #AvenidaVenezuela #Normalidad #Cuarentena #Ciudadanos #circulación #flexibilización #Noticias #News #ElImpulso #15Jun