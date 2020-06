OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Reinserción social de reclusos (Parte V) #16Jun

“Tu problema es que crees que tienes tiempo”

Buda

Los resultados integrados del programa serían:

1- Una reducción en la actividad criminal, permitiendo ahorros en la seguridad de la comunidad, reduciendo el número de prisioneros que repiten, lo que generará costos más bajos para el Sistema Penitenciario, además de las condiciones positivas que disfrutará la comunidad.

2- Permitir que los participantes experimenten un viaje emprendedor que los hará enfrentarse con sus habilidades y destrezas para tomar el control de su vida.

3- Brindar un ambiente de apoyo que fortalezca sus espíritus y les permita desarrollar su autoestima y confianza.

4- Proporcionar a los participantes un vehículo que les permita determinar los componentes económicos de su vida y que les ayudará a tener éxito en el mundo exterior.

5- Brindar apoyo a los participantes en la construcción de herramientas y actitudes que les permitan hacer cambios positivos en sus vidas, convirtiéndose en miembros contribuyentes de la comunidad.

6- Capacitar a 2 personas altamente calificadas para atender las necesidades especiales de una “clase” de personas muy jóvenes con características muy especiales, permitiendo el refuerzo de las competencias del personal del Sistema Penitenciario, utilizando un modelo de enseñanza alternativo, más adaptado Las características de los participantes.

7- Por último, permitirá a los participantes tener la oportunidad de comenzar una vida diferente.

Es importante tener en cuenta que; muchos de los posibles participantes no han completado la educación secundaria y tienen reacciones negativas al entorno educativo formal; los empresarios exitosos mantienen la visión y la creatividad para identificar oportunidades. Trabajan y mejoran sus habilidades para lograr sus objetivos. Sirve esto para decir que un participante no debe ser juzgado por lo que no puede hacer. La mayoría de los participantes tienen muchas cualidades, muchas “habilidades callejeras” y una percepción clara de las actitudes de las personas hacia ellos. En este sentido, los formadores deben tener un interés genuino en el programa y los participantes o el éxito del programa pueden verse algo comprometidos.

Actividades como el desarrollo del plan de negocios y la investigación de mercado pueden ser ejercicios intimidantes para algunos de los participantes. Sin embargo, con la gestión de los diversos ejercicios por parte de los entrenadores, se les puede enseñar en pequeñas partes, uniéndose a ellos como un todo al final, cuando la motivación de los participantes es alta. Además, el apoyo de tutores y mentores, el apoyo de colegas con mayor receptividad al modelo les hará creer en sus habilidades, permitiendo una gestión de los resultados del programa.

Definitivamente, la participación de la comunidad local, nacional, el mundo empresarial, a través de la responsabilidad social será importante para la distinción y reconocimiento de los participantes; en este sentido, CEDE trabajaría conjuntamente con el sistema penitenciario en el sentido de atraer promotores que quieran apoyar la implementación de este proyecto.

Italo Olivo

www.iolivo.com