VIDEO Habitantes de la comunidad “Luz de Dios” afectados por la crisis de los servicios públicos #16Jun

Habitantes de la comunidad "Luz de Dios", al oeste de Barquisimeto, denunciaron la crisis de los servicios públicos que padecen. No reciben agua por tubería, la electricidad falla constantemente y tampoco tienen gas doméstico. . "A cada momento nos quitan la electricidad, a lo que le anexamos la falta de agua y gas. Es terrible la situación", expresó Víctor Betancourt, habitante de la comunidad, quien también señaló que los constantes cortes eléctricos han dañado algunos de sus electrodomésticos. . "Se me han dañado dos microondas y un televisor", acotó. . Carolina Serrano, otra de las vecinas de este sector donde la gran mayoría de viviendas son de zinc, manifestó estar agotada de tener que realizar los oficios del hogar bajo la presión de que en cualquier momento el servicio eléctrico será interrumpido. . Texto y video: Enrique Suárez . Cámara: José Manuel Escalona