COLUMNA El rincón de los miércoles #17Jun

Cuatro damas barquisimetanas detienen a este reportero casi en las puertas de un mini-mercado del centro de la ciudad. Se quejan de los aumentos de precios y la falta de control del estado para impedir que los ciudadanos sigan empobreciéndose. La lista oficial fue aprobada por el alto gobierno hace varias semanas, pero en la mayoría de los comercios donde se venden los artículos más preciados de la cesta básica o no se han enterado, o simplemente se atrevieron a desafiar a las autoridades. Me preguntan si ya no hay funcionarios fiscalizadores para detener la terrible ola de elevados precios que atentan contra la economía doméstica, y me quedo sin palabras. En cada establecimiento que visitaron se encontraron con diferentes opciones, lo cual revela que no existe ninguna regulación que proteja al consumidor.

II

Se necesita mucho dinero para una compra que satisfaga las necesidades de los hogares venezolanos, en este caso, los de Barquisimeto. No tienen ninguna opción que les permita proteger sus ingresos, y la especulación se multiplica cada día ante la indefensión de los ciudadanos más vulnerables. Las señoras invitan al reportero a visitar uno de esos centros comerciales que tiene fama de tenerlo todo para comprobar la veracidad de sus quejas, apoyándose en ejemplos comparativos con las facturas de compras anteriores. Esta vez el gasto se multiplicó, pero no ocurrió así con el dinero, que tuvo en esta oportunidad un menor poder adquisitivo. “Como usted puede ver y comprobar, es un muy difícil que nos alcance el dinero con estas diferencias”- agrega la preocupada dama-

III

COVID-19.- Leo que en Pekín, la capital de la China Comunista, que el letal virus a rebrotado, como consecuencia de un lamentable comportamiento de las personas que utilizan el mercado público de la ciudad y no puedo dejar de pensar en lo que ocurre en el centro de Barquisimeto – carrera 21 y 22 entre calles 29 y 34 donde miles de personas hacen sus compras en lo que hemos denominado en otras crónicas el China Town Guaro. No solamente el desplazamiento se observa en plena calle donde se forman grandes filas para ingresar a los establecimientos comerciales, donde también se reúne un buen número de personas que no cumplen las normas sanitarias señaladas por las autoridades para evitar un rebrote del virus, como ha ocurrido en Pekín. Estamos plenamente convencido que la salud está por encima de cualquier interés comercial

IV

TIPS.- Pedro Sánchez, en España padece de una serie crisis institucional y todo por el rechazo de los ciudadanos a las políticas erráticas de su gobierno compartido con la extrema izquierda y el independentismo catalán. Las manifestaciones en Madrid y en otras capitales son una muestra evidente del descontento general…

PREGUNTA.– ¿Por qué la Asamblea Nacional no designó a tiempo a los miembros del Consejo Electoral y esperó que lo hiciera el TSJ?…

FÚTBOL.- Ya comenzó la Liga española, la más atractiva para los venezolanos. Jugaron Sevilla y Betis, el Derby de Andalucía, esta vez sin público en el estadio. Victoria sin problemas de los sevillanos…Alfonso Saer, la voz del Cardenales, apagó velitas el jueves pasado. No dijo cuántas, pero él no se quita los años, pero tampoco se los pone. Enhorabuena…Nos complace la recuperación de Víctor Torrealba quien fuera sometido a una intervención quirúrgica. Pronto reaparecerá en su espacio de la mañana…preguntan si el béisbol de las Grandes Ligas tendrá actividad este año y me remito a lo que piensa mi amigo Juan Vené al respecto, quien dice creer que esperarán hasta el 2021, aunque la verdad es que no existe todavía ninguna decisión al respecto. En cuanto a la temporada venezolana, tampoco se sabe nada oficialmente.

Luis Rodríguez Moreno