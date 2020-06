FOTOS Se desplomó el techo de uno de los pasillos de la UCV #17Jun

En la UCV no solo se cayó un techo. Hace poco me postulé a una maestría para la que no se logró el quorum requerido: no hay profes, no vi estudiantes, 0 bombillos, horarios recortados, kioskos cerrados. La pugna política/económica se llevó a la UCV por los cachos. Y da tristeza. https://t.co/Fz6g3bIAyJ