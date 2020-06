En Lechería inaugurarán un autocine este fin de semana #18Jun

View this post on Instagram

Vecinos, a través de esta publicación, les mostramos gran parte de lo que será el protocolo de seguridad del #Autocine que programamos para este viernes y sábado. . Funcionarios de cuerpos de seguridad y salud de #Lechería serán desplegados para salvaguardar el bienestar de los espectadores en esta actividad recreativa. . A partir de las 05:30 pm activaremos los puntos de control. El acceso al estacionamiento será desde las 06:00 pm, y luego de iniciada la función (07:00 pm) no podrán ingresar más vehículos a la Marina Imbuca. Recordamos que no serán permitidos peatones en el área. Seguimos trabajando.