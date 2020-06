OPINIÓN Reflexión en positivo: Si no amas con libertad, mejor no ames #18Jun

Si no amas con libertad mejor no ames. Estas palabras parecen estar en la mente de las personas que dicen amar la patria pero sus acciones demuestran lo contrario cuando practican aquel dicho de los indios que golpeen a sus esposas y después les decían como te quiero te aporreo ,se parece bastante verdad a la actual situación del país cambiando el tercio,como te amo te quito lo que ya tenias. Todo lo contrario al no poner en práctica lo que se promete estando las condiciones dadas para propiciar un crecimiento como se esperaba y no un des crecimiento como tristemente sucede,todo al revés al extremo que da la impresión que nos hemos convertido en unos buenos para nada y lamentándonos no llegamos a ningún sitio y estamos claros que el que mucho se queja ofende a Dios y ese no es el sentimiento de quienes buscamos el bien para nuestros semejantes y anda en la búsqueda y agradece a todos aquellos que hacen que la vida palpite a un ritmo más intenso y vigoroso ara no caer en la apatía y el desánimo.

Si se unen los esfuerzos ideas y sentimientos y se hala la carreta hacia la misma dirección estaremos seguros que andamos hacia la autopista de El Progreso hay algo que nos dice que en el fondo todos lo desean y no hay duda porque todos sabemos que vivir con carencias no es nada saludable sobretodo para un país que ya supo vivir en la abundancia y sin escasez y esas situaciones no se le desean ni a un enemigo menos a nuestra gente noble y trabajadora exceptuando aquellos que con sus mañitas de pendejo practican la viveza criolla que en nada ayuda pero por desgracia parecen ser ya parte de la idiosincrasia y que a la hora de la verdad la trampa siempre sale y el trampero los convierte en buenones pero en fin, mejores que muchos y de nobles sentimientos que ojalá pudiéramos decir a toda garganta soy de los hombres que cumplo cabalmente con el artículo 195 de la constitución de 1811 otro gallo cantaría y no existiría esa sensación de desprecio por la dignidad y su condición

Si el padre de la gerencia Dr. Peter Drucker existiese le preguntaríamos cómo salir de la crisis económica o de lo catastrófico situación en que nos encontramos difícilmente aceptaría dar una respuesta con un país con una inflación en estos 5 meses que van de este año va un acumulado de el 295% según cifras de el banco central aparte de que los estudiosos presentan números más altos y nos preguntamos como un empresario un industrial un comerciante un ganadero o agricultor un constructor o todo aquel que deseé mantenerse en el mercado y tener algunos rubros o servicios que puedan ayudar a conservar su patrimonio ,esta pregunta me gustaría sea contestada por quienes conocen el tema ya que,estos trabajadores desean seguir viviendo como todos en esta patria lo que desean es convivir producir y compartir por supuesto cuando no andamos en busca de culpables y deseando armonía que todos nos encontremos cómodos y aliados por el bien.

Ahora más que nunca el campo el campo es la solución,unidos todos por La Paz ,la convivencia el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

