VIDEO Régimen presenta fe de vida de los exdirectivos de Citgo presos en el Sebin

El régimen de Nicolás Maduro divulgó fotografías y videos de los seis ciudadanos norteamericanos exdirectivos de Citgo, filial petrolera de la estatal PDVSA, los cuales permanecen detenidos en los calabozos de la Servicio Bolivariana de Inteligencia (Sebin).

“Vuelve a mentir el Gobierno de Estados Unidos, (los exdirectivos están) cuidados con las medidas necesarias, como están todos los detenidos en Venezuela”, dijo Diosdado Cabello, al tiempo que presentaba un video en su programa en el canal propagandístico del régimen, VTV.

Las declaraciones de Cabello fueron una respuesta a otras del enviado especial para rehenes de Estados Unidos, Roger Carstens, en las que alertó sobre que los exdirectivos de Citgo “están en peligro de muerte, con varios de ellos mostrando síntomas similares a la Covid-19”

“Dos años y medio sin juicio y sin ninguna prueba contra ellos. Pedimos su inmediata liberación y un acceso urgente al cuidado médico que necesitan”, añadió el funcionario en una declaración este miércoles.

Los detenidos son el expresidente de Citgo José Ángel Pereira y los exvicepresidentes Tomeu Vadell, Alirio Zambrano, Jorge Toledo, Gustavo Cárdenas y José Luis Zambrano, todos venezolanos, pero con nacionalidad norteamericana.

“Mientras que en los Estados Unidos, cientos de detenidos han perdido la vida por #Covid_19 , en Venezuela hemos tomado precauciones para evitarlo. Estados Unidos tiene la intención de continuar justificando sus agresiones con mentiras sobre los 6 ex ciudadanos venezolanos que hoy están siendo juzgados por la justicia venezolana”, publicó por su parte el canciller del regimen, Jorge Arreaza, en una bateria de tuits acompañandos con fotos y video de los prisioneros haciendo ejercicios en gimnasios y jugando tenis de mesa.

While in the US hundreds of detainees have lost their lives to #Covid_19, in Venezuela we've taken precautions to avoid it. The US intends to continue justifying its aggressions with lies about the 6 former Citgo Venezuelans today under trial by the Venezuelan justice. pic.twitter.com/f84feBQ9ue

