Ana Gabriel tendrá una estrella en Paseo de la Fama de Hollywood #19Jun

Wow wow! No lo puedo creer! ..Estoy en shock, escuchaba las palabras felicitándome, y al mismo tiempo, no escuchaba, sentía que era un sueño, tenía miedo, respire profundo, ahora más calmada quiero compartirles mi alegría, fui elegida para, #HolywoodWalkOfFame @WalkOfFameStar Mi agradecimiento, a Diana por creer en mi y a Diana A. a mi Familia por ambos lados, ésta es una recompensa a mi trabajo, a mi disciplina, el apoyo de ustedes, al amor que le tengo a esta carrera, y de Henry Cardenas, Elena Sotomayor y a todo mi equipo por el esfuerzo de describir con amor, la historia de mi carrera de casi 46 años, Un regalo para todos. Gracias! #HollywoodWalkOfFame @WalkOfFameStar Wow Wow. I can’t believe it! I have been chosen to accept #[email protected] I’m in shock and so grateful! I have been inducted into the Hollywood Walk of Fame and finally have my own Star! This feels surreal, almost like a dream come true. Excitement and fear are of course inevitable but I took a deep breath and after processing the news and feeling a little more calm, I’m honored to share with my fans and family how happy and thankful I feel at this very moment My deepest gratefulness to Diana my partner and Diana Alejandra for believing in me and my craft for decades. Thank you to all of my family for always being there no matter what! I humbly accept this award. It took a lot of hard work, dedication, sweat, blood and tears. It’s all about the discipline and specially my fans support. Thank you to Henry Cardenas, Elena Sotomayor and his team for their efforts and the love they put into to expressing and sharing in detailing my 46 year career which I am proud of and hold in my heart for eternity. A gift for everyone! Thank you! #HollywoodWalkOfFame @WalkOfFameStar