Meléndez informó que el caso 49 de COVID-19 en Lara es un hombre que estuvo en el mercado Las Pulgas de Maracaibo #19Jun

Cármen Meléndez brindó declaraciones este viernes 19 de junio para dar detalles sobre el acontecer en el estado Lara y Venezuela, con respecto a la pandemia de la COVID-19. Acotó que en el país se está viviendo el día 96 de cuarentena por el nuevo coronavirus.

Acotó que el caso confirmado número 49 en el estado Lara contagiado con COVID-19 es un hombre de 53 años, sector El Ujano, de profesión comerciante.

Meléndez informó que el hombre llegó al estado Lara el 6 de junio, venía del estado Zulia, donde se contagió al haber ido de compras en el mercado Las Pulgas de Maracaibo.

“De los 49 casos: Tenemos recuperados 31, activos 16 personas (…) 63.3% de los casos están recuperados. 25 hombres y 24 mujeres“, informó.

Además, mencionó que el “85.7% de los casos del estado Lara son importados“.

Por otra parte, el doctor Javier Cabrera aseveró que hay muchas personas que creen que el virus no existe por no conocer un caso positivo, pero recalcó que es una realidad mundial.

“No creamos que no nos va a tocar, sí nos va a tocar, si no tomamos las medidas”, dijo Cabrera. Por otra parte, señaló que “no es un tema por gasolina, por equis, para distraer al pueblo. Es la verdad“.