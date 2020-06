VIDEO Fieles barquisimetanos celebran beatificación del Dr. José Gregorio Hernández #18Jun

Este viernes la Conferencia Episcopal Venezolana confirmó la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández y con la noticia los barquisimetanos celebran la decisión del Vaticano que se esperaba desde hace algunos años.

El Proyecto Juvenil Misionero (PROJUMI) en Barquisimeto con 35 años de actividades siempre de la mano de José Gregorio Hernández, su patrono, celebró la noticia y espera la permisología para ejecutar algunas actividades el próximo 28 y 29 de junio el día de su desaparición física.

“Estamos esperando la permisología municipal para sacar la imagen del Dr. José Gregorio Hernández en procesión como un homenaje a él y para que su feligresía celebre la beatificación”, dijo Gerardo Pastrán presidente de la institución.

Pastrán aseguró que la noticia de la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández es un mensaje a todos los laicos venezolanos para practicar la bondad y a ejercer la ayuda social como lo hacía el Siervo de Dios. “Es la hora de los laicos. El laicado no debe quedarse en las parroquias. José Gregorio Hernández era una persona que se interesaba por los temas sociales. Esto es un mensaje a reaccionar como lo dijo San Juan Pablo Segundo durante una de sus visitas a Venezuela, despierta y reacciona”, comentó Pastrán.

Fieles venezolanos celebraron la beatificación de José Gregorio Hernández

Los larenses describieron que la espera para la beatificación de José Gregorio Hernández, llegó en buena hora por la crisis que vive Venezuela. “No te puedo escribir esta emoción que siento. La devoción por José Gregorio Hernández es algo que me inculcaron en mi casa. Desde pequeña mi familia me inculcó el amor por José Gregorio. Esto pasa de generación en generación y estoy muy feliz por la noticia, que bastante necesitabamos”, dijo Marbella Espinoza a Elimpulso.com

Por su parte Carlos Manzanares es vecino de PROJUMI y en su local refleja su devoción por el Dr. José Gregorio Hernández. Su mensaje para los venezolanos es practicar la bondad por el prójimo como lo hizo el Médico de los Pobres. ”No hay nadie ni muy pobre para no dar, ni muy rico para no necesitar”, dijo Manzanares visiblemente emocionado por la noticia que este viernes la Conferencia Episcopal Venezolana le dio a todos los venezolanos.