VIDEO Barquisimetanos envían bendiciones y agradecimientos a los padres en su día #21Jun

“¡Cuán grande riqueza es, aun entre los pobres, el ser hijo de buen padre!”. Juan Luis Vives.

Este domingo 21 de junio se celebra el día del padre en Venezuela y los barquisimetanos, a través de las cámaras de Elimpulso.com, aprovecharon de enviar saludos, agradecimientos y bendiciones a todos ellos en su día.

“Que Dios los bendiga, los proteja y los guarde a todos los padres (…) sobre todo al mío que va a cumplir 97 años y a mis hijos, que también son padres”, dijo la señora Carmen Suárez, al tiempo que pedía como regalo para todos: salir de la grave crisis que vive el país.

Recalcó Suárez, tanto a hombres como a mujeres, que no abandonen a sus hijos, ya que ellos siempre necesitarán del cuidado y apoyo paternal para su óptimo desarrollo.

Luego el joven Luis Quiñones, al ser consultado por Elimpulso.com, agradeció particularmente a su padre por la crianza y apoyo brindado en su crecimiento. “Doy gracias a Dios por tenerlo. Ha sido un buen padre, el mejor del mundo (…) no me ha faltado nada, me ha dado buenos consejos y hoy por hoy, soy la persona que soy, gracias a él”, expresó.

Aunado a esto, Quiñones no dudó en decir que quiere ser como su padre cuando llegue el día de concebir su primer hijo. “Quiero ser igual que mi padre y a mi hijo darle las mismas enseñanzas que mi padre me dio”, dijo.

Por otra parte el señor Saturnino García, quien tiene cinco hijos, algunos ellos en el exterior, recordó que “es una experiencia muy grande” cuando se es padre. “Uno los quiere y les pide que estudien, porque el futuro es el estudio, porque sino no se hace nada”, comentó.

En consonancia, varios de los entrevistados coincidieron en la importancia de ser un buen padre en el hogar para construir una gran familia, que a su vez, será un importante aporte para formar buenos ciudadanos y por ende un mejor país.