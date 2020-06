AvanceIMP Bulevar de la 20 permanece sin actividad este lunes #22Jun

View this post on Instagram

Los comercios dedicados a la venta de ropa y calzado en el bulevar de la avenida 20 de Barquisimeto, permanecieron este lunes con sus puertas cerradas, tras la vuelta de la cuarentena 7 por 7 y las medidas extraordinarias anunciadas por el régimen de Nicolás Maduro y las autoridades de la entidad. . Los cuerpos de seguridad del Estado, mantienen un despliegue en toda la zona donde se cerraron los locales que sin autorización tenían actividad. . En esta nueva jornada solo se permite laborar a comercios dedicados a la venta de alimentos y medicinas, hasta las 3:00 p.m. . Igualmente se evidenció ausencia total del transporte público, por lo que sólo el Transbarca circuló por el bulevar. . Texto y reporte: Yorvi García