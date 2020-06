AvanceIMP Falta de transporte impidió afluencia de compradores en Centro de Barquisimeto este lunes #22Jun

View this post on Instagram

Los comercios de la carrera 21, y la zona comercial de El Manteco en el centro de Barquisimeto, registraron poca afluencia de compradores en el regreso de la cuarentena 7 por 7, decretada por el régimen de Nicolás Maduro ante la pandemia de la COVID-19. . Personas de la zona aseguraron que la poca presencia de compradores, se debió a la falta de transporte público en la ciudad, como parte de las medidas anunciadas ayer por Carmen Meléndez, pues Lara fue incluida en la lista de estados con medidas extraordinarias, donde se prohibe la movilización entre municipios. . Esto tras las recientes cifras de contagios de coronavirus y como medida de prevención. . Sin embargo comercios permanecen con sus puertas abiertas y se estima que laboren en el horario establecido por las autoridades locales, hasta las 3:00 p.m. . Texto y reporte: Yorvi García . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Regionales #ElManteco #Comercios #Compras #Barquisimeto #Cuarentena #COVID-19 #Pandemia #Lara #Noticias #News #News #ElImpulso #22Jun