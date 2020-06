Colegio de Médicos del Zulia declara “alerta roja” por Covid-19

Afirman que hay 44 galenos contagiados, dos en UCI y dos fallecidos, aseverando que hay riesgo en el personal de salud por la falta de insumos para atender a los pacientes

El Colegio de Médicos del Estado Zulia emitió este lunes un comunicado en el que declara la “alerta roja” en la entidad por la Covid-19.

La gremial resalta que el personal de salud está en riesgo ya que no cuenta con los insumos necesarios para atender a los contagiados. reiteran que los centros hospitalarios, CDI y ambulatorios no tienen las condiciones de rigor ante la pandemia.

“Lamentamos que para la fecha hemos recibido información no oficial, de que hay 44 médicos contagiados y de los cuales a la fecha de hoy han fallecido dos y dos se encuentran en uci. Lamentamos mucho estos resultados. Así como también la cifra de 600 casos sospechosos declaradas por el alcalde de Maracaibo que nos motivan declarar el alerta roja a los fines de que exista mayor compromiso de cuidados por parte de la comunidad y mayor responsabilidad para la atención de la epidemia por parte de las autoridades sanitarias. Por lo que se requiere un cambio de timón en el manejo de esta pandemia”, expone el comunicado.

Los dos fallecidos son los médicos Samuel Viloria, exidirector del Hospital Universitario de Maracaibo, y la pediatra Solangel Scandela, quien laboraba en el Hospital Militar de la ciudad marabina.

Exigen a las autoridades una dotación exhaustiva y según los protocolos determinados por la Organización Mundial de la Salud (OMS):

“El personal de salud carece de la dotación requerida y los ambientes de atención están la mayoría en condiciones de inhabitabilidad como son las áreas de emergencia, salas de examen, salas sanitarias y de hospitalización”, refieren.

Lea a continuación el comunicado completo:

Comunicado del Colegio de Médicos del Estado Zulia sobre la Covid 19

En nombre de la junta directiva del colegio de médicos del estado Zulia ante la progresividad vertiginosa de la covid-19, y en consecuencia, el creciente número de casos y defunciones, y conscientes de la responsabilidad que nos establece la ley de ejercicio de la medicina, requerimos la atención de la comunidad en general y en especial de las autoridades sanitarias sobre lo siguiente:

1.- el coronavirus sigue permeable en la comunidad del Zulia como consecuencia del no cumplimiento de las medidas de prevención y protección declaradas por la OMS. Entre estas el más evidente es el no portar tapabocas y no guardar la distancia social en los mercados ni en el transporte colectivo (aglomeración forzosa) y mucho menos el lavado frecuente de manos con agua y jabón o el uso de gel desinfectante con alcohol, o el uso de guantes. Por lo que exigimos una campaña agresiva de dotación gratuita de mascarillas y gel desinfectante en las paradas de buses, mercados y sitios de transito público.

2.- el incumplimiento de estas medidas de protección también se sigue observando en los centros de atención, donde el personal carece de la dotación requerida y los ambientes de atención están la mayoría en condiciones de inhabitabilidad como son las áreas de emergencia, salas de examen, salas sanitarias y de hospitalización. Exigimos la dotación de equipos de protección personal y el saneamiento de las áreas referidas con dotación permanente de agua y jabón así como hidratación y alimentos.

3.- la insuficiente cantidad de insumos y medicamentos necesarios para el tratamiento sintomático de la pandemia y de sus complicaciones, de infección sobre agregada o de daños pulmonares, cardiacos y otros sistemas, así como el insuficiente número de camas operativas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales centinelas y satélites como el hospital universitario de Maracaibo (sahum), el hospital general de Cabimas, el hospital Adolfo Pons, el hospital noriega trigo, el Hospital Chiquinquira, el hospital central, el hospital general del sur, el hospital Pedro García clara de ciudad Ojeda, el hospital general de santa barbará, y el hospital binacional de Paraguaipoa , así como los de la cañada, la concepción, Santa Rita, los puertos de Altagracia, San Rafael del mojan, por citar algunos de los hospitales los cuales se encuentran en igual estado de carencias y deficiencias de servicios, de saneamiento, de laboratorios, de imágenes y de cocinas y comedores, exigimos la aplicación de un programa de contingencia agresivo que permita la habilitación y dotación requerida de estas áreas que por años han sido desatendidas.

En igual estado de deterioro y carencias se encuentran los ambulatorios rurales y urbanos, lamentando que no hayan sido atendidos nuestros reclamos realizados desde el 2015. Y sucesivamente todos los años subsiguientes.

4.- el aislamiento obligatorio de pacientes asintomáticos realizado en áreas de hospitales y en hoteles (moteles) de baja denominación, en la mayoría de los cuales no se les presta un servicio médico y de enfermería permanente ni tampoco una dieta regular (dos o tres comidas a deshora, frías y de mala calidad), y además inadecuada a su condición, ni tampoco se les presta servicio de lavandería, lo que hace que los pacientes sucumban entre el hambre, la sed y las dificultades para su aseo personal. La mayoría de los hospitales tiene servicio de aire acondicionado deficiente o no lo tienen operativos, por lo que el calor resulta insoportable y especialmente para el personal cuando se les suministran los epp completos.

Recomendamos para los pacientes asintomáticos aislamiento domiciliario (vienen de su domicilio), precedido de una inducción donde se les ilustre sobre la enfermedad, sus cuidados, sus normas para el aislamiento obligatorio, los síntomas y signos que pueden aparecer, las instrucciones y prescripciones si fuese necesario, y un programa de seguimiento con personal asignado personalizado por familia, mediante evaluación y contacto diario por las vías inteligentes de comunicación.

5.- lamentamos que para la fecha hemos recibido información no oficial, de que hay 44 médicos contagiados y de los cuales a la fecha de hoy han fallecido dos y dos se encuentran en uci. Lamentamos mucho estos resultados. Así como también la cifra de 600 casos sospechosos declaradas por el alcalde de Maracaibo que nos motivan declarar el alerta roja a los fines de que exista mayor compromiso de cuidados por parte de la comunidad y mayor responsabilidad para la atención de la epidemia por parte de las autoridades sanitarias. Por lo que se requiere un cambio de timón en el manejo de esta pandemia.

Con el mejor deseo de que sean acogidas nuestras recomendaciones, hacemos votos porque prevalezca el buen juicio clínico y calidad de la atención, necesarios para superar esta difícil y compleja situación y reiteramos el compromiso y disposición de esta corporación gremial para prestar la asesoría, ayuda o cooperación que sea necesaria.

Unidos por la salud y la vida contra el coronavirus

P/la junta directiva del Colegio de Médicos del estado Zulia.

