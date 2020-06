OPINIÓN Gaveta azul: El insulto como diálogo (y las confusiones del poder) #22Jun

Yo soy hombre de paz y de diálogo, si hasta me reuní con el “bobolongo” y con los “apátridas”. Lo he demostrado y lo he dicho muchas veces. Quiero la paz, necesitamos la paz y por eso convoco al bobolongo y a los esclavos del imperio que les ordena no escuchar, no atender y les dice que la insurrección y la violencia son el camino a seguir.

Con el disparo del párrafo anterior y otros similares –repetidos tres o cuatro veces– inicia el Señor Presidente de la República sus llamados a la paz y al diálogo y al mismo tiempo, subrepticiamente su propia campaña electoral.

¿Hasta cuándo habrá que insistirque la forma, es el contenido?

No es igual un discurso convocando al orden, el trabajo, la paz y la solidaridad sin contaminarlo con insultos y promesas ilusorias que decir, “Si tiene hambre, robe, yo lo justifico” o dictámenes como “ser rico es malo”. Una gran falsedad, malo es identificar riquezas con dinero y la saciedad de consumir cuanto capricho se le ocurra al recién adinerado, que atrapado en su confusión procura con voracidad insaciable acumularmás y más sin detenerse ante nada, pasando de un día a otro de “un pobre pata en suelo”(palabras del fundador) a ser mañana un potentado.

La riqueza es calidad conformada por muchos elementos, de los que el dinero es el más pobre.Incluye educación esmerada, respeto a la condición humana, solidaridad y compasión con los más necesitados, templanza en las actitudes, fidelidad a la palabra empeñada, cultivo de las dimensiones espirituales del hombre y compromiso inalterable con la legislación que rige el quehacer institucional y ciudadano de una nación. A esa auténtica riqueza del ser, no del tener y acumular, debe agregar el valor de saber luchar y defender el principio tácito de la verdadera democracia, cuyo discurso fundamental citaré en paráfrasis:

“No hay, ni debe existir ningún poder del Estado con más fuerza, que la limitada porción de libertad cedida porel ciudadano a las instituciones sociales, con el fin de lograr el bien superior de una vida pacífica, productiva y armoniosa en sociedad.Si éste límite es sobrepasado cada ciudadano tiene, no solo el derecho sino el deber, de rebelarse contra la más cruel e indigna de las violencias, la ejercida por cualquier forma de poder del Estado, contra el ciudadano”. 1)

Es un hecho que todo régimen conoce la fuerza de la palabra. Es de los primeros elementos a dominar por quien se inicia en política dado que su manejo –en lo que son maestros nuestros socialistas—es herramienta ideal para manipular e invertir la culpa y endosarla al otro. Además se usa el insulto, de por si alevoso, con ventaja (dispongo de los medios cuando y como quiero) y hasta nocturnidad.

Elepíteto insultante, la siembra de odios y resentimientos jamás convocarán al diálogo y menos a la paz, pero dan gusto y sazón a la manipulación, primera herramienta comunicacional del poder en la intención nada pacífica, de confundir a sus opositores, acrecentando de paso su propia confusión, como se pone de manifiesto ahora, bendiciendo la bondad de chinos, iraquíes y otros estados orientales que el Sr Presidente quiere vendernos como madres teresianas.

En esa lejana geografía donde nacieron las primeras civilizaciones y apareció por primera vez la escritura los que no son imperios aspiran a serlo con todos sus hierros atómicos respectivos. Su política exterior está definida desde tiempos inmemoriales: Primero mis intereses económico-financieros; después mis intereses comerciales de compra-venta y mercadeo, luego mis otros intereses, de penetración cultural en sus niveles literarios, de las artes escénicas y musicales.

Sus gestos de solidaridad no son más que la zanahoria delante del jamelgo, cundo no pasan de monsergas.

No hay imperios buenos o malos. Las circunstancias de la historia colocan a ciertos pueblos a la cabeza de una situación y si los gobernantes saben sacar partido, se afincan en los primeros lugares del mundo por mucho tiempo. Lo que sí existe en abundancia son gobernantes maulas y demagogos, gobiernos desastrosos e incompetentes y alguno que otro apto o por lo menos esforzándose, si bien todos son conducidos por hombres, seres humanos que yerran, cometen errores, así como aciertan alguna vez.

En cuanto al uso y abuso de los gobiernos de tendencia autocrática y totalitaria, adueñándose del máximo de medios comunicacionales y el rígido control y la indisimulada presión ejercida contra los pocos que no logra tener bajo su égida, es perentorio pedir y exigir más sindéresis en el uso y manejo de la palabra.

Respeto que debiera ser reverencial al atributo más preciado del ser humano de parte de los altos magistrados, comentario este que trae a mi memoria el lenguaje de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King y del gran Madiva, Nelson Mandela, quien liberado después de 27 años de cárcel (cadena perpetua de gracia, pues se le condenó a muerte) tuvo la valentía de sepultar los odios de su pueblo y además ofrecer una mano amiga verdadera a quienes fueron sus enemigos acérrimos, entre los que después de quedar libre, pedían su muerte. Algunos no salían de su asombro cuando convocaba, recibía y ni un gesto, ni una mirada recordaba que esos a quien daba la mano deseaban matarlo. El Madiva ofrecía así pruebas de su valor real y temple de carácter, su fe en la fuerza del amor y la caridad. Dignidad y humildad enfrentando la arrogancia. Virtudes y actitudes características de la verdadera grandeza.

La trascendencia de la palabra no admite parangón. El verbo crea la dimensión humana al generar en un ser vivo de origen animal la autoconciencia de la individualidad. El lenguaje articulado lo desprende del cardumen, del rebaño, de la manada, le convierte en un ser único, que forjará ruta y destino de su existir a voluntad y criterio de su libre albedrío. Y creará también su mundo al narrarlo, expresarlo en sus palabras para comprenderlo y hacerlo experiencia vital propia, suya.

El lenguaje retrata mejor y en forma más nítida a la persona, que la más acabada tecnología fotográfica.

Un hombre es su palabra.

————————

1) La cita proviene del alegato defensivo de un abogado español en un caso de violencia y abuso sexual a una menor. La familia de la agraviada y ella misma optaron por el aborto quirúrgico,realizado felizmente. Entonces intervino la justicia…para castigar a la víctima, a su familia y al abogado defensor del libre derecho de elegir y consentir o disentir y cuestionar según dictados de la propia conciencia.

Pedro J. Lozada