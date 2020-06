AvanceIMP Considerable movimiento de personas se registra en los alrededores del Hospital Central de Barquisimeto #23Jun

View this post on Instagram

#AvanceIMP Considerable movimiento se registró este martes 23 de junio en los alrededores del Hospital Central Antonio María Pineda de Barquisimeto (HCAMP), esto a pesar de ser radicalizada la cuarentena social en la entidad larense tras el incremento de casos de Covid-19. . La zona cuenta con centros de salud públicos y privados, numerosas farmacias y establecimientos de venta de alimentos, que al ser parte de los sectores priorizados, se mantienen abiertos y muchas personas se acercan para hacer sus respectivas compras. . Aunado a esto, se pudo documentar que en las adyacencias al HCAMP, se mantienen en funcionamiento puestos de venta de comida informal, por lo que las medidas tomadas no se están cumpliendo a cabalidad. . Reporte: Luis Miguel Rodríguez . Lea las noticias más destacadas en www.elimpulso.com . . #Regionales #HospitalCentral #HCAMP #Coronavirus #Cuarentena #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #23Jun