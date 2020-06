AvanceIMP Negocios en la avenida Rómulo Gallegos acataron cuarentena social este martes #23Jun

Continúa la radicalización de la cuarentena social en el estado Lara. En la avenida Rómulo Gallegos entre carreras 27 y 28 no hay ninguna actividad comercial, ya que los negocios de esta zona han respetado las medidas de restricción.



También es importante señalar que durante estos días no habrá actividad bancaria en toda la región.



Sin embargo, también se puede observar que por esta importante avenida transita una importante cantidad de vehículos, pero todo esto, antes de la hora límite establecida por el régimen de Nicolás Maduro.



Cabe destacar que Carmen Meléndez señaló que después de las 3:00 PM hasta las 6:00 AM está prohibido el tránsito vehicular en el estado Lara.