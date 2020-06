Diputado Marquina: Dictadura nombró un falso TSJ, un falso CNE y hará una farsa electoral

Este martes el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Alfonso Marquina, reaccionó a las últimas acciones ejercidas por el régimen de Nicolás Maduro a través del Tribunal Supremo de Justicia dirigido por Maikel Moreno. Marquina rechazó la designación del Consejo Nacional Electoral y la designación de “falsos directivos de los partidos políticos”.

En entrevista concedida a Primera Página de Globovisión, el parlamentario aseveró que desde el Comité de Postulaciones de la AN se hicieron todos los esfuerzos para designar las nuevas autoridades. “¿Lo que está montando el régimen son elecciones o una farsa electora? (…) Ángel Medina hizo todos los esfuerzos, la comisión electoral se trasladó al Palacio Legislativo para seguir sesionando (…) Los mismos magistrados terminan autodesignándose como rectores del CNE. Tienes a un falso tribunal (TSJ) que designa a una falsa AN y CNE, ahora está designando falsos directivos de los partidos”, dijo Marquina

Marquina recordó que en 2018 no participaron en las elecciones presidenciales porque sabían que no habían las condiciones reales. “Insistimos en que no íbamos a participar y el mundo entero sabe que no había ni hay aún condiciones de transparencia, de objetividad que garanticen que se respete la voluntad del pueblo, el fraude está evidenciado. La misma persona que participó y convalidó el fraude en 2018 luego denunció lo que el habíamos dicho y ahora a pesar de eso dice que va a participar”.

“En Venezuela estamos en un proceso de golpe de Estado continuado donde se viola constantemente la Constitución. (…) La elección debe tener el poder de decidir. Es necesario el restablecimiento previo del Estado de Derecho”, comentó Marquina durante una entrevista en Globovisión.

“La única intervención militar extranjera la ha venido promoviendo el régimen, seguimos insistiendo en seguir manteniendo la presión internacional”.